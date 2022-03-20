Yapı Kredi, "Sürdürülebilirlik Sohbetleri" ile sınırları kaldırıyor

Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği pek çok uygulama ve projeyle kurumsal farkındalığını ortaya koyarken, sürdürülebilirlik kavramını daha geniş kitlelere ulaştırmak için farklı ve çeşitli iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, bireysel farkındalıktan başlayarak toplumun büyük bir kesimine sürdürülebilirlik konusunda fayda sağlayacak bilgilendirici içerikler paylaşmayı hedefleyen banka, "Sürdürülebilirlik Sohbetleri" ile daha sürdürülebilir bir dünya için gereken dönüşümün ipuçlarını uzman konuklarla birlikte ele alıyor.

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde ayda 2 kez Yapı Kredi'nin YouTube ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanan "Sürdürülebilirlik Sohbetleri", podcast olarak da Yapı Kredi'nin "Sürdürülebilirliği Konuşalım" kanalında yer alıyor.

Seride, gündemin büyük bir kısmını oluşturan sürdürülebilirlik konusu, farklı disiplinlerden uzman konukların görüşleriyle tekrar ele alınarak derinleştiriyor. Sürdürülebilirliğin iş dünyasına olan etkilerinin, başarı hikayelerinin ve iyi uygulama örneklerinin de izleyicilerle buluştuğu seride, alanında uzman konuklarla birlikte sürdürülebilirliğin önemi ve sürdürülebilir kalkınmanın yarattığı dönüşüm mercek altına alınıyor.

Bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda iş dünyasına düşen görevlerden sürdürülebilirliğin iletişimine, deniz kirliliğiyle mücadeleden sürdürülebilir tarıma kadar pek çok konunun ele alındığı sohbetlerde, iş dünyasından KOBİ'lere, girişimcilerden üniversite öğrencilerine geniş bir kitleye sürdürülebilirlik konusunda fayda sağlayacak bilgiler aktarıldı.

Sürdürülebilirlik konusunda eğlenceli ve faydalı içerikler sunmayı amaçlayan "Sürdürülebilirliği Konuşalım" podcast kanalı; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.