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Yapı Kredi'nin FRWRD Global Programına Seçilen Girişimler Açıklandı

Yapı Kredi'nin FRWRD Global Programına Seçilen Girişimler Açıklandı
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Yapı Kredi'nin Boğaziçi Üniversitesi Teknopark iş birliğiyle düzenlediği FRWRD Global programında seçilen girişimler, 11-18 Kasım tarihlerinde Lizbon'da gerçekleştirilecek etkinliklerde uluslararası yatırımcılara projelerini tanıtma fırsatı bulacak.

Yapı Kredi'nin Boğaziçi Üniversitesi Teknopark iş birliğiyle düzenlediği FRWRD Global programının yeni dönemine katılacak girişimler açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, programa seçilen girişimler arasında, yapay zeka destekli ödeme altyapısı geliştiren Magicpay, satış verilerini dijital ortamda analiz eden Trendbox ve finans piyasalarında otomatik al-sat çözümleri sunan Ziv4 Tech bulunuyor. Ayrıca, karbon ayak izi yönetimi için Carbongate, markaların görsel entegrasyonunu sağlayan URTH ve sporcu performansını izleyen ActinSports da yer alıyor.

Seçilen altı girişim, 11-18 Kasım'da Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek "FRWRD Global'24 Portekiz" kapsamında, Web Summit gibi önemli etkinliklere katılarak projelerini uluslararası yatırımcılara tanıtma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin gün geçtikçe önem kazandığını belirtti.

Doğan, bu teknolojilerin geleceğin şekillenmesinde anahtar rolü üstlendiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, FRWRD Global'24 programımızı, bu yıl da çağımızın ihtiyaçlarını, dinamik gelişmelerle buluşturacak bir şekilde kurguladık. Yapı Kredi olarak, girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ülkemizde inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, FRWRD Global'24 programına seçilen girişimcilere sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve kaynakları sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Girişimcilerin ortaya koydukları yenilikçi ürün, hizmet ve fikirlerle geleceği şekillendireceklerine inancımız tam. Bu yıl programa katılan girişimcilerimizi tebrik ediyor ve onlara hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda başarılar diliyoruz. Yapı Kredi FRWRD Global programı ile girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayarak bir adım önde olmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

"Girişimcilerimizin büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran ise Yapı Kredi ile yürütülen bu program sayesinde Türk girişimcilerin Avrupa pazarında güçlü bir başlangıç yapabileceklerini vurguladı.

Duran, "Teknoloji odaklı projeler, bu uluslararası platformda kendilerini tanıtma imkanı bulacak; global ekosistemle buluşarak yatırımcı (VC) görüşmeleri, mentorluk ve eğitim olanaklarına erişecekler. Boğaziçi Teknopark olarak, Portekiz hızlandırma programı ile girişimcilerimizin büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor, 11-14 Kasım'da, Lizbon'da gerçekleşecek Web Summit'te girişimlerimizin küresel ekosistemin bir parçası olmalarına katkı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
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