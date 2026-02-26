Haberler

Yapı Kredi uluslararası piyasalarda ilk mavi tahvil ihracını gerçekleştirdi

Güncelleme:
Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda 50 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ilk mavi tahvil ihracını başarıyla tamamladı. İhraçtan elde edilen gelir, sürdürülebilir finans projelerine yönlendirilecek.

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda ilk mavi tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk mavi tahvil ihracı, 50 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirildi.

İhraçtan sağlanan kaynak, Yapı Kredi'nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında, "Canlı Doğal Kaynaklar ve Arazi Kullanımının Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Yönetimi", "Karasal ve Sucul Biyoçeşitliliğin Korunması" ile "Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi" başlıkları altında yer alan projelere yönlendirilecek.

Bu kapsamda sürdürülebilir turizm, sorumlu balıkçılık uygulamalarıyla su ve atık su yönetimi projeleri dahil olmak üzere mavi ekonomi temalı finansman ihtiyaçları desteklenecek.

Mavi tahvil ihracı, bankanın çevresel ve sosyal etkiyi odağına alan stratejilerinin de somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda işlem, uluslararası yatırımcıların Yapı Kredi'ye ve sürdürülebilirlik vizyonuna duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Enes Ege
