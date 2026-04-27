"Yapay Zeka Yıldızları" projesiyle 100 bin öğrenciye daha ulaşılması hedefleniyor

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneğinin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı "Yapay Zeka Yıldızları" projesi, ikinci yılını tamamladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri yapay zeka ile buluşuyor.

Öğrenciler, yapay zeka konusunda çeşitli araçlarla içerik üretirken, yapay zekayı kapsamlı şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştiriyor. Bugüne kadar gönüllü eğitmenler aracılığıyla 81 ilde 118 bin öğrenciye ulaşılan projenin yeni döneminde 100 bin öğrenciye daha ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, global içerik ve etkinliklerle gençler için farklı gelişim alanları da sunuluyor. Bu kapsamda geçen dönem başlatılan "AI Startup Studio" programı, yeni dönemde de devam edecek. Fiziksel ve çevrim içi olarak yürütülecek programın eğitim aşamasında, toplam 20 girişim yapay zeka odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerine ilişkin eğitim alacak.

Eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan 10 girişimin yatırım, finans ve girişimcilik destekleri alanlarında eğitim alması, ayrıca Vodafone gönüllüleri, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan mentor havuzundan yararlanması sağlanacak. Hızlandırıcı programı başarıyla tamamlayan 5 girişim ise jüri karşısında fikirlerini sunacak.

Proje kapsamında "AI For Planet" ve "AI Champs Yarışması" adıyla iki yeni etkinlik de düzenlenecek. AI For Planet kapsamında, kırsal bölgelerde yer alan 4 ilde gönüllülerin katkılarıyla bir günlük etkileşimli etkinlikler organize edilecek. Etkinliklerde yapay zeka, iklim ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan içerikler, katılımcılarla buluşturulacak. Söz konusu faaliyetler, hedef yaş grubundaki çocukların bu alanlarda farkındalık kazanmasını ve temel bilgiler edinmesini desteklemeyi amaçlıyor.

AI Champs Yarışması ile çocuk ve gençlerin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeye yönelik bir yarışma süreci yürütülecek. Katılımcıların özellikle yapay zeka odaklı toplumsal fayda sağlayan projeler geliştirmesinin teşvik edileceği yarışmada, ortaya çıkan fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi ve ulusal ölçekte yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, proje kapsamında tüm içerikler için 210 gönüllü eğitmen yetiştirilecek. Eğitmen eğitimleri, 110 kişi için hibrit olarak 5 gün, 100 kişi için yüz yüze 3 gün şeklinde gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak, okullardaki öğretmenlerin bu eğitimi alması hedefleniyor.

Projenin afet bölgesindeki faaliyetleri kapsamında ise eğitim materyalleri gezici çadırla bölgedeki şehirlere taşınacak. Kahramanmaraş ve Hatay'da halihazırda faaliyetlerine devam eden konteyner teknoloji sınıflarında da eğitimlerin yaygınlaştırılmasına devam edilecek.

"Yapay zekanın pozitif dönüştürücü gücüne inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da pozitif dönüştürücü gücüne inandıklarını belirtti.

Süel, yapay zeka teknolojilerinin hemen her alanda üretimi etkilediğine ve bu haliyle önemli bir katma değer yaratma potansiyeline sahip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Yakın geleceğimizi şekillendirmede büyük bir etkisi olacağına inandığımız yapay zeka konusunda ülkemizdeki farkındalık ve becerilerin artması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konuda eğitim almasını önemsiyoruz. Bu inançla, iki yıl önce Habitat Derneği ile gençlere yönelik yapay zeka eğitimlerine başladık. Yapay Zeka Yıldızları projesiyle ülkemizde yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük ediyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmasını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bugüne kadar toplam 118 bin öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni oluşumlara da imza atacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

"Yeni bir dil olarak görüyoruz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir dil olarak gördüklerini vurguladı.

Gerçekleştirdikleri projeyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların bu dille üretmesini önemsediklerini aktaran Caldu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize kapsamlı bir yapay zeka eğitimi sunuyoruz. Bu eğitimlerde üretken yapay zeka araçlarından veri okuryazarlığına, prompt geliştirmeden makine öğrenmesine, yapay zeka güvenliğinden büyük dil modellerine kadar geniş bir içerik sunuyoruz. Amacımız, yalnızca teknik bilgi kazandırmak değil, aynı zamanda gençlerimizin eleştirel düşünme, problem çözme ve etik farkındalık becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri gerçek hayat problemlerine uygulayarak etki odaklı çözümler üretiyor. Bu sayede yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu anlayan, sorgulayan, üreten ve toplumsal fayda için dönüştüren bir neslin yetişmesine katkı sağlıyoruz."