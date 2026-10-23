Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yapay zeka hisselerindeki satış ve petrol artışı New York borsasını düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, yapay zeka bağlantılı hisselerdeki satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki yükselişle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones yüzde 0,32, S&P 500 yüzde 0,34 ve Nasdaq yüzde 0,44 geriledi; Brent petrolün varili 115 doların üzerini gördü.

New York borsası, yapay zeka bağlantılı hisselerde yaşanan satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 52.696,7 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 7.637,18 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 kayıpla 25.893,95 puana indi.

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'da süren gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Bu hafta SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları yapay zeka alanındaki büyümeye ilişkin iyimserliği desteklerken, Tesla ve Meta'nın finansal sonuçları sektördeki yatırım harcamalarına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirmişti.

Bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin gelecek hafta açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kurumsal gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, SpaceX'in ABD genelinde bir kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler telekomünikasyon hisselerinde düşüşe yol açtı.

Artan rekabete ilişkin endişelerle AT&T'nin hisseleri yüzde 4'ün, Verizon'un hisseleri yüzde 3'ün ve T-Mobile'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. SpaceX hisseleri ise yüzde 2'den fazla yükseldi.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 115 doların üzerini gördü.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'de gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde enflasyona ilişkin endişeleri artırdı.

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi öne çıktı.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik de izlenirken, dün yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5'in altına inen ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,99 seviyesinde seyretti.

Kaynak: AA
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Doğada bedavaya yetişiyor! Bir köyün geçim kaynağı oldu

Doğada bedavaya yetişiyor! Kaynatıp 750 liradan satıyorlar
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Eskişehir'de öğrenciye zoraki tespih satışı! Tanıyormuş gibi yapan vatandaş genci kurtardı

Öğrenciye zoraki tespih satışı! Bir yabancı oyunu böyle bozdu
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

10 yıl önce evinin önünden kaçırılan Furkan'dan hâlâ iz yok! Kasten öldürme soruşturması yeniden açıldı

Kaçırılan Furkan'dan 10 yıldır iz yok! Şüpheli yayında anlatmış