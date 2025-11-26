Yandex Türkiye "Efsane Cuma"daki alışveriş alışkanlıklarını mercek altına aldı

Yandex Türkiye, Efsane Cuma'ya yönelik tüketicilerin davranış biçimlerini inceleyen araştırma sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl kasım ayının son haftası düzenlenen "Efsane Cuma" alışveriş indirimlerinden faydalanmak isteyen tüketiciler, satın alma kararından önce arama motorları aracılığıyla detaylı fiyat karşılaştırması yapıyor.

Yandex Türkiye'nin 934 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 89'u bu yıl Efsane Cuma'da alışveriş yapmayı planlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 54'ü farklı satıcıların fiyatlarını arama motorlarında karşılaştırırken, yüzde 62'si indirimlerden çevrimiçi reklamlar sayesinde haberdar oluyor.

Fiziksel mağazaları tercih edenlerin ise yüzde 38'i, ister araçla ister yaya olsun, alışveriş merkezine giderken navigasyon servislerini kullanıyor.

Katılımcıların yüzde 85'i indirim döneminde çevrim içi alışveriş yapmayı, yüzde 30'u hem çevrim içi hem de fiziksel mağazalardan alışveriş yapmayı planlıyor. Erkekler ve 18-24 yaş arası genç yetişkinler ise yalnızca çevrim içi alışveriş yapma eğiliminde.

Katılımcıların yüzde 66'sı Efsane Cuma'da 5 bin liranın üzerinde harcama yapmayı düşünürken, 38-44 yaş grubundakilerin neredeyse yarısı 10 bin liradan fazla bir bütçe ayırmayı planlıyor.

Fiyat karşılaştırması alışverişin vazgeçilmezi

İndirim döneminin en popüler alışveriş kategorileri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuarlar öne çıkarken, katılımcıların yüzde 76'sı bu ürünlerle ilgilendiğini belirtiyor.

Kadınların yüzde 68'i özellikle kozmetik ve parfümeri, yüzde 42'si çocuk ürünleri ve yüzde 41'i ev eşyaları kategorilerine öncelik veriyor.

Erkeklerin ise daha 57'si elektronik ve teknolojik ürünlerini, 49'u kozmetik ve parfümeri ürünlerini, yüzde 39'uda spor ekipmanlarını tercih ediyor.

Yandex Alışveriş'te, Efsane Cuma'ya özel fiyatların güncel kalmasını sağlayan yapay zeka destekli asistan sayesinde elektronik, ev aletleri ve daha pek çok popüler üründe indirimler tüketicileri bekliyor.

Araştırmaya katılanların neredeyse tamamı, alışveriş yapmadan önce farklı satıcıların fiyatlarını mutlaka karşılaştırıyor. Katılımcıların yüze 54'ü bu amaçla en çok arama motorlarını kullanıyor.

Böylece, Yandex Arama sonuçlarında kullanıcılar, aradıkları ürünle ilgili Yandex Alışveriş ortaklarının tekliflerini hemen görebiliyor, ürünleri ve teklifleri daha ayrıntılı olarak karşılaştıran hizmeti kullanabiliyor.

Diğer yandan, tüketicilerin yüzde 46'sı fiyatları pazaryerleri üzerinden, yüzde 42'si fiyat karşılaştırma platformlarından kontrol ediyor.

Alışverişte dijital araştırma ve navigasyon öne çıkıyor

Tüketiciler, indirimlerle ilgili bilgileri çoğunlukla kendileri araştırıyor. Katılımcıların yüzde 72'si çevrim içi mağazaları gezerken, yüzde 54'ü ise arama motorlarını kullanıyor.

Bununla birlikte, katılımcıların yüzde 62'si çevrim içi reklamlar, yüzde 57'si çevrim içi mağazalar ve yüzde 53'ü sosyal medyada kampanyalar hakkında bilgileri satıcılardan doğrudan alıyor.

Yandex Ads Space ile de e-ticaret oyuncuları, etkileşimde bulunan kullanıcılar veya belirli iş sonuçları için ödeme yaparak potansiyel müşterilere ulaşabiliyor.

Bir mağazayı bulmak gerektiğinde, her iki kişiden biri alışveriş merkezinde dolaşarak mağaza buluyor. Katılımcıların yüzde 43'ü perakende mağazalarının yerini arama motorlarıyla, yüzde 35'i firmanın sosyal medya adresinden kontrol ediyor.

AVM içinde ise yüzde 40'ı bilgilendirme panolarını kullanırken, her dört kişiden biri mağazayı bulmak için navigasyon uygulamalarına başvuruyor.

İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'daki 110 alışveriş merkezi için Yandex Maps'te sunulan detaylı iç mekan planları, AVM içinde mağaza bulmayı çok daha kolay hale getiriyor.

Alışveriş merkezlerine ulaşmak için katılımcıların yüzde 64'ü kendi aracını, yüzde 39'u ise toplu taşımayı tercih ediyor. Araç kullananların yüzde 40'ı alışveriş merkezine ilk kez giderken navigasyon hizmetlerinden faydalanıyor, yüzde 38'i ise neredeyse her gidişinde navigasyon uygulaması kullanıyor.

Yürüyerek alışveriş merkezine gidenlerde ise navigasyon hizmeti kullanımı daha yüksek. Bu kişilerin ilk ziyaretlerinde yüzde 47'si, neredeyse her ziyaretlerinde ise yüzde 38'i çevrim içi haritalardan yararlanıyor.

Tüketici indirimde güven ve kolaylık arıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 92'si, reklamların alışveriş isteklerini etkilediğini söylüyor. Katılımcıların en cazip bulduğu kampanyalar arasında ise "bir alana bir bedava", normalden daha yüksek indirimler, taksitli ödeme imkanı ve ücretsiz teslimat öne çıkıyor.

Yandex Ads Birleştirilmiş Performans Kampanyaları (UPC) ile markalar, arama, görsel, metin, dinamik ve akıllı banner reklamlarını tek bir kampanya altında toplayarak hem yeni müşterilere ulaşabiliyor hem de ürünlerle önceden ilgilenmiş kullanıcılara kişiselleştirilmiş teklifler sunabiliyor.

Efsane Cuma'da alışveriş yapmayı düşünmeyenlerin yüzde 28'i, gereksiz harcamalar yüzünden bütçesini aşmaktan endişe ederken, yüzde 18'i ise mağazaların indirimden önce fiyatları yükselttiğine inanıyor. Kadınlar arasında indirimlere güvenmeyenlerin oranı da yüzde 33 olarak öne çıkıyor.

İndirim döneminde fiziksel mağazalardan kaçınan kullanıcıların yarısı, alışverişin daha kolay ve hızlı olması nedeniyle çevrim içi alışverişi tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 41'i fiziksel mağazaların çok kalabalık, yüzde 38'i fiyatların daha yüksek, yüzde 35'i uzun kasa kuyrukları olduğunu söylerken yüzde 23'ü yolda trafikle uğraşmak istemediğini belirtiyor.