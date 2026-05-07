Haberler

Yandex Türkiye Anneler Günü'ne yönelik arama eğilimlerini paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yandex Türkiye, Anneler Günü öncesinde kullanıcıların arama eğilimlerini açıkladı. Kullanıcılar, anneleriyle geçirecekleri özel gün için hediyeler, etkinlikler ve içerikler ararken, yapay zeka destekli uygulama ile planlama ve görsel içerik oluşturma imkanı buluyor.

Yandex Türkiye, 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü öncesinde arama eğilimlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex AI süper uygulamasıyla kullanıcılar, anneleriyle geçirecekleri güne yönelik planlama yapabiliyor ve çeşitli fotoğraf içerikleri oluşturabiliyor.

Yandex Türkiye Arama verilerine göre, Türkiye'de kullanıcıların Anneler Günü öncesinde en sık yönelttiği soru "Ne zaman?" oldu. Bu aramaları mesajlar, hediyeler, görseller, şiirler ve etkinlik önerilerine yönelik içerikler takip etti.

Özellikle resim, boyama, şarkı ve dekoratif el işiyle ilgili aramaların yoğunlaşması, Anneler Günü'nü yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi diğer özel günlerden ayrıştırırken, el yapımı hediyeler ve okul etkinlikleriyle kutlama geleneğinin sürdüğünü ortaya koydu. Aramalar, nisan ortasında artmaya başladı.

Mesajlarla ilgili aramalarda Türkiye'deki kullanıcıların daha seçici tercihler yaptığı görülürken, kullanıcılar "güzel", "anlamlı", "kısa", "uzun" ve "görselli" gibi belirli tarz ve formatlara göre arama yapıyor.

Hediye kategorisinde ise en çok el yapımı önerilere yönelik aramalar öne çıkarken, indirim arayan kullanıcılar genellikle doğrudan marka adıyla arama gerçekleştiriyor.

Anneler Günü'ne yönelik yapay zeka filtreleri ve yeni içerikler sunan Yandex AI uygulaması, kullanıcıların fotoğraflara anne şefkatinden ilham alan daha sıcak ve yumuşak bir görünüm kazandırmasına, kendileriyle annelerini aynı yaşta ya da sarılırken göstermesine ve görsellere çiçek buketi ekleyen yapay zeka destekli çeşitli görsel filtreleri kullanmasına olanak sağlıyor.

Filtrelerin yanı sıra Yandex AI'nin sohbet özelliği de kullanıcıların annelerine sürpriz yapabilecekleri yemek tarifleri bulmasına, güne özel etkinlikler planlamasına, Anneler Günü'ne uygun şarkılar keşfetmesine ve kişiselleştirilmiş şiirler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest