Yandex Türkiye Anneler Günü'ne yönelik arama eğilimlerini paylaştı

Yandex Türkiye, 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü öncesinde arama eğilimlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex AI süper uygulamasıyla kullanıcılar, anneleriyle geçirecekleri güne yönelik planlama yapabiliyor ve çeşitli fotoğraf içerikleri oluşturabiliyor.

Yandex Türkiye Arama verilerine göre, Türkiye'de kullanıcıların Anneler Günü öncesinde en sık yönelttiği soru "Ne zaman?" oldu. Bu aramaları mesajlar, hediyeler, görseller, şiirler ve etkinlik önerilerine yönelik içerikler takip etti.

Özellikle resim, boyama, şarkı ve dekoratif el işiyle ilgili aramaların yoğunlaşması, Anneler Günü'nü yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi diğer özel günlerden ayrıştırırken, el yapımı hediyeler ve okul etkinlikleriyle kutlama geleneğinin sürdüğünü ortaya koydu. Aramalar, nisan ortasında artmaya başladı.

Mesajlarla ilgili aramalarda Türkiye'deki kullanıcıların daha seçici tercihler yaptığı görülürken, kullanıcılar "güzel", "anlamlı", "kısa", "uzun" ve "görselli" gibi belirli tarz ve formatlara göre arama yapıyor.

Hediye kategorisinde ise en çok el yapımı önerilere yönelik aramalar öne çıkarken, indirim arayan kullanıcılar genellikle doğrudan marka adıyla arama gerçekleştiriyor.

Anneler Günü'ne yönelik yapay zeka filtreleri ve yeni içerikler sunan Yandex AI uygulaması, kullanıcıların fotoğraflara anne şefkatinden ilham alan daha sıcak ve yumuşak bir görünüm kazandırmasına, kendileriyle annelerini aynı yaşta ya da sarılırken göstermesine ve görsellere çiçek buketi ekleyen yapay zeka destekli çeşitli görsel filtreleri kullanmasına olanak sağlıyor.

Filtrelerin yanı sıra Yandex AI'nin sohbet özelliği de kullanıcıların annelerine sürpriz yapabilecekleri yemek tarifleri bulmasına, güne özel etkinlikler planlamasına, Anneler Günü'ne uygun şarkılar keşfetmesine ve kişiselleştirilmiş şiirler oluşturmasına yardımcı oluyor.