Haberler

Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yandex'in düzenlediği uluslararası programlama şampiyonası Yandex Cup, Türkiye ve 21 ülkeden 196 geliştiricinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı. 140 bin dolarlık ödül için yarışan geliştiriciler, algoritma ve makine öğrenimi gibi altı kategoride mücadele etti.

Yandex'in düzenlediği uluslararası programlama şampiyonası Yandex Cup'ın küresel finallerinde, Türkiye ve 21 ülkeden 196 geliştirici toplam 140 bin dolarlık ödül için yarıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin İstanbul'da gerçekleştirilen kapanış törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy katıldı.

Bu yıl 21 bin başvurunun yapıldığı şampiyonada katılımcılar algoritmalar, makine öğrenimi, backend, frontend ve mobil geliştirmeyle veri analitiği olmak üzere altı kategoride ter döktü. Üstün programlama yetenekleriyle öne çıkan 61 geliştirici şampiyonluğa hak kazandı.

Etkinlikte yarışmaların yanı sıra Yandex Türkiye tarafından davet edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar, networking ve öğrenme programlarından yararlandı. Demo alanlarında şirketin yeni teknolojileri tanıtılırken, tematik stantlar ve teknoloji alanının geleceğine ilişkin oturumlar düzenlendi.

"Başarılı bir ürün geliştirmek: teoriden pratiğe" başlıklı oturumda, teknoloji sektöründeki hızlı değişim ve rekabet ortamı ele alındı. Mackolik Ürün Müdürü Onur Saygın ve Yandex Arama Türkiye Kıdemli Ürün Yöneticisi Murat Candoğan, niş uygulamalardan yapay zeka arama araçlarına kadar uzanan ürün geliştirme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

"Yandex Türkiye, bu büyümenin uzun vadeli bir ortağı olmaya kararlıdır"

"Açık kaynak ML ikilemi: üretken yapay zeka çağında işbirliğine dayalı geliştirme ile kapalı teknolojiler arasındaki yol ayrımında yön bulmak" başlıklı panelde ise makine öğreniminde açık kaynaklı işbirliğiyle kapalı ve şirketlere ait teknolojiler arasındaki dönüşüm tartışıldı.

Panelde Apple ve Stanford AI'da GenAI liderliği görevini yürüten Aman Chadha, Huawei'de AI Açık Kaynak Ekosistemi Direktörü Huang Zhipeng ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Popovskiy, Yandex Cup'ın İstanbul'da düzenlenmesinin, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan bölgesel bir inovasyon merkezi olarak yükselen rolünü gösterdiğini belirtti.

Popovskiy, Yandex Türkiye'nin bu büyümenin uzun vadeli bir ortağı olmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda, Türkiye'nin dijital ekonomisine yatırım yapıyor ve ODTÜ ile birlikte yürüttüğümüz yapay zeka yüksek lisans programı gibi eğitim projelerine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum

"Seyirciye güvenmiyorum" dedi, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.