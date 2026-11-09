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Yaman Ungan, 27 ilde hizmet veren Yemeksepeti Market'in genel müdürlüğüne atandı

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Yemeksepeti Market Genel Müdürlüğü görevine Yaman Ungan getirildi. Ungan, 27 ilde 116 noktada 6 binden fazla ürünle hizmet sunan Yemeksepeti Market'in sürdürülebilir büyüme planlarının hayata geçirilmesine liderlik edecek.

Yemeksepeti Market Genel Müdürlüğü görevine Yaman Ungan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nde üst düzey atama gerçekleşti.

Yemeksepeti Market Genel Müdürlüğü görevine atanan Ungan, yatırım bankacılığı, strateji danışmanlığı ve e-ticaret alanlarındaki deneyimiyle 27 ilde 116 noktada 6 binden fazla ürünle hizmet sunan Yemeksepeti Market'in sürdürülebilir büyüme planlarının hayata geçirilmesine, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesine ve kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesine liderlik edecek.

Kariyerine kurumsal finansman alanında başlayan Ungan, ÜNLÜ & Co bünyesinde şirket satışları, birleşme ve satın alma işlemleri ile halka arzlarda görev üstlendi. INSEAD'daki MBA eğitiminin ardından McKinsey & Company'de farklı sektörlerde strateji, dönüşüm ve büyüme projelerini yöneten Ungan, 2021 yılında e-ticaret markalarına yatırım yapan bir platformun Türkiye ve Polonya operasyonlarını genel müdür olarak kurup büyüttü, küresel birleşme ve satın alma süreçlerini yöneterek şirketin yatırımcılara satışını sağladı.

SHEIN bünyesine 2023 yılında Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Ungan, şirketin kar ve zarar yönetimini üstlenirken, ürün geliştirme, satış, ticari planlama ve içerik üretimi ekiplerine liderlik etti. Yemeksepeti ailesine katılmadan önce yeniden yatırım bankacılığı alanına dönen Ungan, çeşitli sektörlerde birleşme ve satın alma, halka arz ile sermaye piyasaları işlemlerinde danışmanlık hizmeti verdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden lisans, Boğaziçi Üniversitesinden uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve INSEAD'dan MBA derecesi bulunan Ungan, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kaynak: AA
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