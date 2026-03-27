Yalova OSB'de 'Üreten Eller, Yeşeren Fidanlar' etkinliği
Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, "Üreten Eller, Yeşeren Fidanlar" etkinliği düzenlendi.

Yalova Osb'de 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında doğa sevgisini yaygınlaştırmak, çevre bilincini artırmak ve sanayi alanını daha yeşil bir yaşam alanına dönüştürmek amacıyla anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirdi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve OSB bünyesinde gelenekselleşen "Üreten Eller, Yeşeren Fidanlar" etkinliği, bu yılda üniversiteli ve liseli gençlerin yoğun katılımıyla hayata geçirildi.

Etkinlikte, Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Yalova Üniversitesi öğrencileri, Vizyoner Makineciler Kulübü ile Endüstri Mühendisliği Kulübü üyeleri de yer aldı. Farklı eğitim kademelerinden gençleri bir araya getiren etkinlikte öğrenciler, yalnızca fidan dikimi ile sınırlı kalmayarak, OSB'nin spor alanlarına komşu ve OSB yürüyüş parkuruna ev sahipliği yapacak olan zeytin ormanı ve 2020 yılında Yalova OSB'ye sosyal sorumluluk projesi kapsamında kazandırılan Süheyl Erboz Hatıra Ormanındaki dut ağaçlarının da budama ve bakım işlemlerini yaptılar. Böylece hem yeni fidanlar toprakla buluşturuldu hem de mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliği için bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Geleceğin mühendisleri, teknisyenleri ve üretim gücünü oluşturacak gençler; daha meslek hayatlarına adım atmadan doğaya katkı sağlamanın ve kalıcı bir değer bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Sanayi ile doğanın uyum içinde var olabileceğini ortaya koyan etkinlikte, her bir fidan ve yıllanmış her bir ağaç sürdürülebilir bir gelecek için atılan güçlü bir adım oldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
