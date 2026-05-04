Yalova'dan 4 ayda 593 milyon dolar ihracat

Güncelleme:
Yalova'da 2026 yılının ilk 4 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 211,6 artarak 593 milyon 180 bin dolar oldu.

Yalova'daki firmalar 2025 yılının ilk 4 ayında 190 milyon 347 bin dolar ihracat gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl ihracatta rekor artış yaşanan kentte 4 ayda 593 milyon 180 bin dolar ihracat yapıldı. Yalova'dan ocakta 95 milyon 363 bin dolar, şubatta 109 milyon 435 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar ihracat yapılmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ihracat ise 275 milyon 450 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

Yalova'da 2026 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. 4 ayda 543 milyon 762 bin dolar ihracat yapan tersaneleri 22 milyon 827 bin dolarlık ihracat ile çelik sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 7 milyon 768 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü oldu.

Yalova'da 3 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle oldu:

Hazır konfeksiyon 4 milyon 443 bin, mobilya, madencilik ürünleri 4 milyon 275 bin dolar, kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 57 bin, makine ve aksamları, 2 milyon 25 bin, süs bitkileri 1 milyon 919 bin dolar ve demir ve demir dışı metaller 1 milyon 809 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon 312 bin, elektrik ve elektronik 1 milyon 297 bin dolar. - YALOVA

