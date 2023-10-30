Yalova'da çiftçilere 595 bin kıvırcık fidesi dağıtıldı

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Kışlık Sebze Projesi çerçevesinde 46 çiftçiye 559 bin 500 kıvırcık fidesi düzenlenen törenle dağıtıldı.

Fide dağıtım töreni müdürlüğün bahçesinde düzenlendi. Programın açılış konuşmasını Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar yaptı. Kışlık Sebze Projesi'nin büyük kentlerin kışlık sebze ihtiyacını yakın üretim havzalarından karşılamak için başlatıldığını söyleyen Parıldar, "2023 yılında İlimizde Bakanlığımız, Yalova İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri kategorilerinde uygulanmak üzere 30,4 Milyon TL'lik kısmı hibe, geri kalan kısmı ise üretici katkısı olmak üzere toplam 40,5 milyon TL değerinde 30 proje hazırlanmıştır. Projeler çerçevesinde 2 bin 300 üretici 26 bin 430 dekar alanda sebze üretimi yapacak. 2023 yılı ilkbahar ve sonbahar sebze projeleri ile 140 çiftçimize 965 dekar alanda üretilmek üzere toplam 3 milyon 115 bin adet sebze fidesi dağıtmış olduk. Projemizin toplam bütçesi ise 3 milyon 474 bin 776 TL'dir" diye konuştu.

Parıldar, 559 bin 500 kıvırcık fidesinin 46 çiftçiye 80 dekar alanda üretim yapmak üzere dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu:

"2023 yılı ilkbahar ve sonbahar sebze projeleri ile 140 çiftçimize 965 dekar alanda üretilmek üzere toplam 3 milyon 115 bin adet sebze fidesi dağıtmış olduk. Projemizin toplam bütçesi ise 3 milyon 474 bin 776 TL'dir. 2023 yılında ilimizde bakanlığımız, Yalova İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri kategorilerinde uygulanmak üzere 30,4 milyon TL'lik kısmı hibe, geri kalan kısmı ise üretici katkısı olmak üzere toplam 40,5 milyon TL değerinde 30 proje hazırlanmıştır. Ekim ayı itibarıyla bu projelerin 20'si onaylanmış olup üreticilerimize 19,6 milyon TL'lik hibe desteği verilerek yaklaşık 4,5 milyon TL'lik de çiftçi katkısı sağlanacaktır. Bu projeler kapsamında 2 bin 300 üreticimize 26 bin 430 dekar alan için fide, fidan ve tohum gibi üretim materyalleri sağlanması, üretim tesisi kurulumu, organik ve iyi tarım sertifikasyon hizmetleri alımı yapılması planlanmaktadır."

Yalova Valisi Mehmet Bahattin Atçı ise, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - YALOVA