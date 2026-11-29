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Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle balık tezgahlarında fiyat artışı yaşandı.

Yalova Balık Hali'nde hamsinin kilogramı 300 liraya, iri palamudun tanesi 200 liraya, çinekopun kilogramı 600-700 liraya, istavrit kilogramı 200, levreğin kilogramı ise 550 liraya satılıyor. Yalova Balık Hali esnafından Emrah Bilim, balık fiyatlarında son günlerde artış yaşandığını belirterek, bunda hava şartlarının etkili olduğunu söyledi.

Palamut miktarında azalma yaşandığını belirten Bilim, iri palamutların tanesinin 200 liradan satıldığını kaydetti. Daha önce palamudun 80-100 lira seviyelerinde satıldığını hatırlatan Bilim, palamut sezonunun birkaç ay içerisinde sona ereceğini, ilerleyen dönemde yerini çinekop gibi balıkların alacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı