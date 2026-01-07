İzmir'de ayakkabı ve deri giyim esnafı, oda başkanını seçti
İzmir Ayakkabı, Deri Giyim ve Aksesuar Eşyası İmalatçıları, Satıcıları, Tamircileri Odası'nın olağan genel kurulunda Yalçın Ata yeniden başkanlık görevine getirildi. Seçimde 586 oy kullanıldı, Ata 431 oy alarak zafer kazandı.
İzmir Ayakkabı, Deri Giyim ve Aksesuar Eşyası İmalatçıları, Satıcıları, Tamircileri Odası Başkanı Yalçın Ata, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.
İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Ata ile Erkan Akın'ın listesi yarıştı.
Seçimde 586 oy kullanıldı. Oyların 431'ini Ata, 155'ini Akın aldı.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı da olan Yalçın Ata, ailesinin yıllardır ayakkabıcılık mesleğini yürüttüğünü söyleyerek, üyelere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi