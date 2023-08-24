Yakakent ilçesinde 1640 defne fidanı dikildi
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Yakakent ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından 1640 defne fidanı dikildi. Defne alanlarını genişletme çalışmalarıyla aile ekonomilerine katkı sağlanacak.
Yakakent ilçesinde Orman İşletme Şefliğince 1640 defne fidanı dikildi.
İlçede, vatandaşların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan defne alanlarını genişletme çalışmaları devam ediyor.
Yakakent Orman İşletme Şefliğince 50 bin metrekarelik alanda 1640 defne fidanı toprakla buluşturuldu. İki üç yıllık zaman dilimi içinde büyüyecek fidanların halka ek gelir sağlayacağı belirtildi.
Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Yakakent Orman İşletme Şefi Burak Yayla ile birlikte dikim yapılan sahada incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Şenol Şahin Yener - Ekonomi