TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adana'da sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım arazilerini gezerek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bayraktar, doğal afetlerin çiftçilere ciddi maliyet yüklediğini ve TARSİM kapsamında olmayan üreticilere nakdi yardım yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Çotlu Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen tarım arazilerini gezdi, bir araya geldiği çiftçilerin taleplerini dinledi.

İncelemelerinin ardından Bayraktar, gazetecilere, kentte yağışların tarım arazilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğal afetlerin üreticilere giderlerinin yanı sıra ciddi bir maliyet yüklediğini belirten Bayraktar, sahada gözlem yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bayraktar, Adana'nın Yumurtalık, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bazı tarım arazilerinde kuvvetli yağışlar sonucu su baskınlarının yaşandığını dile getirdi.

Yağışlarla su seviyesi yükselen Ceyhan ve Seyhan nehirleri nedeniyle de bölgede sorunlar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"TARSİM kapsamında olan üreticilerimiz bir miktar zararlarını tazmin edecekler. Çünkü prim ödüyorlar, bunun karşılığında bir zarar ödenmesi, karşılanması söz konusu olacak. TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize muhakkak surette bir nakdi yardım yapılması gerekiyor. Çiftçilerimize sahip çıkmak zorundayız."

Bayraktar, Çukurova'nın tarımda çok önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

Programlarında Bayraktar'a Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
500

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

Trump, İran'ın istediği şeyi açıkladı: Yalvarıyorlar...
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı