TÜİK: Yabancı kontrollü girişimlerin toplam cirodaki payı arttı

TÜİK, 2022 yılında 9 bin 287 olan yabancı kontrollü girişim sayısının 2023'te 10 bin 265'e yükseldiğini açıkladı. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı ise 2022'de yüzde 12,7, 2023'te ise yüzde 12,8 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 9 bin 287 olan yabancı kontrollü girişim sayısının 2023'te 10 bin 265 olduğunu ve bu girişimlerin toplam cirodaki payının, 2022 yılında yüzde 12,7, 2023'te yüzde 12,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yabancı kontrollü girişim sayısı, 2022 yılında 9 bin 287 ve 2023 yılında 10 bin 265 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2022 yılında yüzde 12,7, 2023'te ise yüzde 12,8 oldu. Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışan sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2022 yılında yüzde 5, 2023'te ise yüzde 5,1 oldu.

YABANCI KONTROLÜNÜN EN YOĞUN OLDUĞU FAALİYETLER

Tütün ürünleri imalatı, 2023 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,6 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 43,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu. Yabancı kontrollü 10 bin 265 girişimden 1266 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2023 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,8 oldu. ABD kontrolündeki 965 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,2 iken Birleşik Krallık kontrolündeki 706 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

