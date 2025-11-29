Haberler

Yaban Hayvanı Satışı İçin Ruhsat Zorunluluğu Getirildi

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, petshoplarda yaban hayvanı satışı için gerekli ruhsatların alınması gerektiğini bildirdi. Eksikliklerin tespit edildiği denetimlerde, CITES belgelerinin de tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), petshop denetimlerinde yaban hayvanı satışı konusunda bazı eksiklikler tespit edildiğini, bunun yapılabilmesi için DKMP müdürlüklerinden "yaban hayvanı satış ruhsatı" alınması gerektiğini bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DKMP Genel Müdürlüğünce, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna petshoplara yönelik bir uyarı yazısı gönderildi.

Uyarı yazısında, DKMP'ye bağlı müdürlüklerce petshoplara yapılan denetimlerde, yaban hayvanı satışı konusunda bazı eksiklikler tespit edildiği belirtildi. Yazıda, petshoplarda evcil hayvanlara ek olarak yaban hayvanı (sultan papağanı, cennet papağanı gibi) satışı yapılabilmesi için il tarım ve orman müdürlüklerinden Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında alınan "Ev ve Süs Hayvanı Satış Ruhsatı"nın yeterli olmadığına dikkat çekildi.

Yaban hayvanı satışı yapılabilmesi için DKMP müdürlüklerinden "yaban hayvanı satış ruhsatı" alınması gerektiği vurgulanan yazıda, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CITES)" ek listelerinde yer alan yaban hayvanlarının, Türkiye'ye getirilmesinde ihracat yapılan ülkenin düzenlediği CITES İhracat Belgesi'nin yeterli olmadığına işaret edildi.

Belge eksikliğinde idari işlem uygulanacak

Yazıda, aynı yaban hayvanının Türkiye'ye yasal olarak girebilmesi için CITES İthalat Belgesi düzenlemesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu yaban hayvanlarının petshoplardan satın alınarak ev ve iş yerlerinde hobi amaçlı bulundurulabilmesi için satın alan kişi tarafından ilgili DKMP il müdürlüklerine başvurularak, Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi alınması gerektiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 45. maddesinde, hobi amaçlı bulundurulamayacak yaban hayvanları tanımlanmış olup, 'saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç' ifadesi yer aldığından, bu kapsamdaki yaban hayvanlarının satışının da yapılmaması gerekmektedir. Yapılan denetimlerde belge eksikliği tespit edilmesi durumunda hayvanlara el konulmakta ve idari işlem yapılmaktadır."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
