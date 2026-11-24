Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, hafıza çiplerinin küresel fiyatlarındaki artış ve elektrikli araç satışlarındaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda yüzde 56,8 azaldı.

Xiaomi, Temmuz- Eylül 2026 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 azalarak 107,2 milyar yuan (16 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde şirketin net karı yıllık bazda yüzde 56,8 azalarak 4,8 milyar yuana (720 milyon dolar) geriledi.

Şirketin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde ettiği gelir yıllık yüzde 0,8 azalarak 45,5 milyar yuana (6,8 milyar dolar), elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerinden elde ettiği gelirler ise yüzde 19,9 azalarak 22,7 milyar yuana (3,4 milyar dolar) düştü.

Şirket, bilançoya dair açıklamasında, 2026'nın üçüncü çeyreğinde hafıza çipleri gibi kilit bileşenlerin maliyetlerinin yükseldiğini ve sektördeki rekabetin yoğunlaştığını, öte yandan elektrikli araç satışlarının gerilediğini bildirdi.

Bu dönemde yapay zeka endüstrisinin hızlı gelişim göstermeyi sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şirketin bu alandaki yatırım harcamalarını artırdığı, yapay zeka başta olmak üzere temel teknolojilerdeki kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA