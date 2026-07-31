Xiaomi elektrikli SUV serisi SkyNomad'ı tanıttı

Xiaomi, Kunlun Platformu üzerine geliştirdiği elektrikli SUV serisi Xiaomi SkyNomad'ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen Xiaomi SkyNomad Teknoloji Lansmanı kapsamında tanıtılan Xiaomi SkyNomad, geniş iç mekanı, düz kabin zemini ve farklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilen koltuk yapısıyla geliştirildi.

İki modelden oluşan seri, Xiaomi Kunlun HyperRange, Xiaomi Armor Scale Batarya ve Xiaomi Kunlun Total Safety teknolojileriyle destekleniyor.

Xiaomi SkyNomad Serisi, 7 koltuklu uzatılmış menzilli SUV modeli N90 Max ile 5 koltuklu dört tekerlekten çekişli (AWD) uzatılmış menzilli SUV modeli N70 Max olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Serinin Çin'deki ön satış fiyatları, N90 Max için 299 bin 900 yuan, N70 Max için 259 bin 900 yuan olarak belirlendi.

Geleneksel büyük SUV modellerinde önce dış tasarım, güç aktarma sistemi ve şasi şekillendirilirken iç mekan bu tercihlerin ardından kalan alana göre oluşturuluyor. SkyNomad'da ise öncelik kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yaşam alanına veriliyor ve tasarım bu ihtiyaca göre şekilleniyor.

Aracın elektrikli kapıları dokunmatik kontrol veya sesli komutla açılabiliyor. Yaklaşık 90 derece açılabilen arka kapılar araca iniş ve binişi kolaylaştırırken, yapay zeka destekli 360 derece çarpışma önleme sistemi kapılar açılırken çevredeki engelleri algılıyor. İkinci ve üçüncü sıra için sunulan gizlilik perdeleri ile opsiyonel elektrikli yan basamak da kullanım kolaylığı sağlıyor.

Konut iç mekan tasarımından ilham alan SkyNomad'ın kabininde geniş orta konsol, iki kollu direksiyon simidi, gizli hava kanalları ve 27 vatlık hızlı şarj destekli aksesuar bağlantısı yer alıyor.

Ön ve ikinci sıra koltuklar 12 katmanlı yapısıyla geliştirilirken, ön koltuklarda standart olarak 16 noktalı masaj, havalandırma ve ısıtma özellikleri bulunuyor. Donanım seviyesine göre 4 adede kadar Zero Gravity koltuk seçeneği sunuluyor.

Seride klasik "volkan grisi" renginin yanı sıra "dağ yeşili" ve "vadi mavisi" dış renk seçenekleri, iç mekanda ise "krem bej" ve "mocha kahvesi" renk alternatifleri yer alıyor.

Xiaomi Kunlun Platformu, kabin içindeki yapısal bileşenlerin kapladığı alanı azaltmak amacıyla geliştirildi. Platformun yerleşim mimarisi sayesinde ön bölümdeki sistemler daha kompakt konumlandırılırken, arka süspansiyon ve elektrikli aktarma organları iç mekan hacmini artıracak şekilde tasarlandı. Bu mimari, ön koltuklardan bagaj bölümüne kadar uzanan düz zemin yapısını mümkün kıldı.

N90 Max, toplam 2 bin 760 milimetre yaşam alanı ve 1,55 metreye ulaşan ikinci sıra diz mesafesi sunuyor. Araç, yedi yolcuyla birlikte yaklaşık 50 santimetre çapında yedi valizi taşıyabiliyor. Ultimate Storage Mode etkinleştirildiğinde bagaj hacmi 1831 litreye ulaşıyor, kabinde 34 farklı saklama alanı bulunuyor.

Ön koltuklardan bagaj bölümüne kadar uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki düz zemin, geleneksel SUV modellerindeki basamaklı zemin tasarımını ortadan kaldırıyor. Uzun koltuk rayları sayesinde ikinci ve üçüncü sıra koltuklar geniş hareket alanı sunarken, hareketli orta konsolda 50 vatlık kablosuz şarj, 9 litrelik kompresörlü buzdolabı, çift USB-C bağlantısı ve ek saklama alanları yer alıyor. İsteğe bağlı dönebilen ön koltuklar da bulunuyor.

Xiaomi Kunlun Total Safety yaklaşımı, gövde yapısı, batarya, hava yastıkları ve iç mekan güvenliğini kapsıyor. N90 Max'in gövdesinin yüzde 90,4'ü yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşımdan oluşuyor. Kritik noktalarda 2.200 MPa ultra yüksek dayanımlı çelik kullanılıyor.

N90 Max, üç sıra boyunca koruma sağlayan 12 hava yastığını standart olarak sunuyor. Şirketin geliştirdiği Xiaomi Armor Scale Batarya, çok katmanlı yapısal koruma ve termal güvenlik çözümleriyle darbelere ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlıyor. Araç ayrıca elektrik kesintisinde mekanik olarak açılabilen kapı sistemi, üçüncü sıra yolcuları için acil çıkış çözümleri ve su baskını senaryolarına yönelik önlemlerle donatılıyor.

SkyNomad'ın dijital kokpiti, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu üzerine kurulu elektronik mimariyle çalışıyor. Çift 5G ve Wi-Fi 7 desteği sunan araçta, altı ekran arasında içerik paylaşımı yapılabiliyor. Araçta 25 hoparlörlü ses sistemi ve arka bölümde 6,9 inç kontrol ekranı yer alıyor. Yapay zeka destekli dijital asistan Hyper XiaoAi, tek bir sesli komutla koltuk düzeni, klima ve aydınlatma gibi fonksiyonları kontrol edebiliyor.

Araçta LiDAR, 4D milimetre dalga radarı ve kameralar bulunuyor. N90 Serisi, arka LiDAR sensörüyle park sırasında engelleri algılayabiliyor. Xiaomi'nin HAD sürüş destek sistemi ve XLA mimarisi, sesli komutlarla çeşitli sürüş fonksiyonlarını destekliyor.

SkyNomad, büyük kapasiteli batarya ile uzatılmış menzil teknolojisini bir araya getiren Kunlun HyperRange sistemiyle geliştirildi. Batarya kapasitesi versiyona göre 52 kilovatsaat ile 76 kilovatsaat arasında değişiyor. CLTC verilerine göre N70 Max tamamen elektrikli kullanımda 505 kilometreye, N90 Max ise 464 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yakıt deposuyla birlikte N90 Max'in toplam menzili 1.705 kilometreye ulaşıyor.

N90 Max, Xiaomi SU7 ve YU7 modellerinden aktarılan şasi altyapısını kullanıyor. Çift salıncaklı ön süspansiyon, çok bağlantılı arka süspansiyon ve ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemiyle donatılan aracın çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi 310 kilovat maksimum güç üretiyor. Yaklaşık 5,3 metre uzunluğundaki aracın dönüş çapı 5,95 metre olarak belirlendi.

Kaynak: AA