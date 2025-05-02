WORLDEF ISTANBUL 2025: E-Ticaretin Kalbi İstanbul'da Atacak

Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından düzenlenen e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2025, 15-17 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından WORLDEF, Türkiye ve küresel perakende e-ticaret ekosisteminden önemli isimleri bir araya getirecek. Fuara, 80'den fazla ülkeden 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

E-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri ekosisteminin önemli buluşma noktası olan WORLDEF ISTANBUL 2025'te dijital ticaret alanında öne çıkmak isteyen markalar da bir araya gelecek.

Fuar, yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunarken, fuarda yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

WORLDEF ISTANBUL, katılımcı firmalar arasında işbirliğine zemin hazırlamak üzere "B2B Eşleştirme ve Ağ Oluşturma Uygulaması" da sunacak. Uygulamaya kaydolan şirketler, farklı sektörlerdeki firmalardan randevu talep edebilirken, B2B işbirlikleri için firmaların doğru kişilerle tanışmasını sağlayan uygulama, toplantı planlamayı, yeni insanlarla tanışmayı ve katılımcı markalarla iletişim kurmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, fuar alanında "Marketplace B2B Zone" kurulacak. Bu alanda katılımcı pazar yerleri potansiyel e-ticaret satıcılarıyla işbirliği fırsatlarını görüşebilecek.

"Bu yıl daha fazla etkileşim, katılım ve networking bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart, ABD'nin son tarifelerinin e-ticarete etkisine değinerek, Türkiye'nin, üretim gücü, iş gücü ve dijital dönüşüm adımlarıyla bu süreçte kazanan ülkelerden biri olabileceğini belirtti.

Nart, "Bu potansiyeli gerçekleştirmek için stratejik adımlara ve işbirliklerine ihtiyaç var. WORLDEF ISTANBUL 2025, bu stratejik adımlara ve global işbirliklerine ev sahipliği yapacak." ifadesini kullandı.

WORLDEF ISTANBUL 2025 için büyük bir heyecan duyduklarını vurgulayan Nart, geçen yıl düzenlenen etkinliğin e-ticaret ekosisteminde güçlü bir sinerji oluştuğunun altını çizdi.

Nart, fuarın, geçen yıl oluşturulan bu sinerjinin üzerine inşa edileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yılki e-ticaret fuarımızda daha fazla etkileşim daha fazla katılım ve daha fazla networking bekliyoruz. Fuar katılımcısı firmalar ve ziyaretçiler yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğüne tanıklık edecek. Kapsamlı bir e-ticaret ve yapay zeka programı hazırladık. Lojistikten dijital pazarlamaya, hizmet sağlayıcılardan pazaryerlerine kadar onlarca sektörden yüzlerce profesyonel ve yolu bir şekilde e-ticaret ile kesişen herkes bölgenin en büyük e-ticaret fuarında olacak."

İstanbul'un küresel e-ticaret için stratejik önemine işaret eden Nart, "Ev sahibi şehir olarak İstanbul, küresel e-ticaret markaları için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan bu metropol, uluslararası oyuncuları cezbediyor. Global e-ticaret markaları Türkiye'yi tedarik ve üretim merkezi olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nart, ABD'nin yeni tarife politikalarına değinerek, şunları kaydetti:

"Son aylarda oluşan bu yeni durum özellikle tekstil, ayakkabı, aksesuar ve ev dekorasyonu gibi kategorilerde Türk üreticiler için fırsatlar barındırıyor. Türkiye, üretim gücü, iş gücü ve dijital dönüşüm adımlarıyla bu süreçte kazanan ülkelerden biri olabilir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için stratejik adımlara ve işbirliklerine ihtiyaç var. WORLDEF ISTANBUL 2025, bu stratejik adımlara ve global işbirliklerine ev sahipliği yapacak."

Küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul'da buluşturan fuar, 15-17 Mayıs arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.