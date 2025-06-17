WhiteBIT, Juventus'un resmi kol sponsoru ve resmi kripto para platformu ortağı oldu

Üç yıllık anlaşma kapsamında WhiteBIT ve Juventus, inovasyon, topluluk büyümesi ve taraftar deneyiminde yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor. 2025 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren geçerli olacak iş birliğiyle WhiteBIT logosu, Juventus'un Kadınlar ve Erkekler A Takımlarının formalarında kol sponsoru olarak yer alacak. Sponsorluk, 2025/26 sezonunda başlayacak ve 2027/28 sezonu sonuna kadar devam edecek.

GÜVENLİKTE ZİRVE NOKTASI

WhiteBIT, kullanıcı varlıklarının güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla sektördeki en gelişmiş güvenlik protokollerini uyguluyor. Global çapta bağımsız güvenlik denetimlerinden başarıyla geçen platform, %96 oranında cold storage (soğuk cüzdan) politikası ve kurumsal sigorta kapsamıyla yatırımcı güvenini temel öncelik olarak benimsiyor. Aynı standartlarla faaliyet gösteren WhiteBIT TR de Türkiye'de yüksek güvenlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hizmet sunuyor.

TÜRKİYE'DE ERİŞİLEBİLİR FİNANSAL HİZMETLER

WhiteBIT TR, Türkiye Finans ile gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde kullanıcılarına ABD doları (USD) yatırma ve çekme işlemlerinde sıfır komisyon avantajı sağlıyor. Bu çözüm sayesinde Türk kullanıcılar, platform üzerinden hızlı ve masrafsız şekilde işlem gerçekleştirebiliyor. Kripto ile geleneksel finans arasında köprü kuran bu yaklaşım, WhiteBIT TR'yi Türkiye'nin en kullanıcı dostu kripto para platformlarndan biri hâline getiriyor.

WBT TOKEN'DE TARİHİ ZİRVE

WhiteBIT ekosisteminin yerel tokeni olan WBT, Juventus ile gerçekleştirilen prestijli iş birliğinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından %30 oranında değer kazanarak 52,7 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Duyurunun ardından yatırımcı güveni ve piyasa beklentileri önemli ölçüde artarken, tokenin yükselişi de ivme kazandı.

Sürekli büyüyen kullanıcı tabanı, global iş birlikleri, yenilikçi ürün yelpazesi ve güçlü topluluk desteği, WBT token'in bu tarihi zirveyi görmesinde belirleyici rol oynadı. Bu gelişme, WhiteBIT'in uzun vadeli vizyonunun ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TARAFTAR DENEYİMİNDE YENİ BİR DÖNEM

Juventus'un dijital dönüşüm vizyonu ve taraftar etkileşimini artırma hedefi, WhiteBIT'in blok zinciri teknolojilerindeki uzmanlığıyla birleşiyor. Ortaklık kapsamında taraftar deneyimini zenginleştirecek çeşitli projeler hayata geçirilecek. Bunlar arasında NFT koleksiyonları, interaktif dijital etkinlikler, blok zinciri tabanlı sadakat programları ve ödüllü kampanyalar yer alıyor. Juventus taraftarları böylece kulüple hem dijital hem de fiziksel platformlarda daha güçlü bağlar kurma fırsatı elde edecek.

Juventus CEO'su Maurizio Scanavino, iş birliğine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İnovasyon ve mükemmeliyete son derece bağlı olan WhiteBIT'i Juventus ailesine büyük bir heyecanla ekliyoruz. Bu iş birliğinin dünya çapındaki taraftarlarımıza yepyeni etkileşim fırsatları sağlayacağına ve son model teknolojileri kullanarak taraftarlarımızın Juventus ile bağlarını güçlendireceğine inanıyoruz."

WhiteBIT Grup CEO'su ve Başkanı Volodymyr Nosov ise ortaklık hakkında şu değerlendirmede bulundu: "İkonik futbol kulübü Juventus ile ortaklığımızdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu iş birliği, kripto para birimlerini daha geniş bir kitleye erişilebilir kılma misyonumuzda önemli bir kilometre taşı olacak. Birlikte, taraftarları teknoloji odaklı yeni yollarla sevdikleri takımla bir araya getireceğiz."

WhiteBIT'in Türkiye iştiraki olan WhiteBIT TR'nin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin de bu küresel iş birliğinin yerel yansımalarına dikkat çekerek şunları söyledi: "WhiteBIT TR olarak, Türkiye'de regülasyonlara uyumlu, güvenli ve kullanıcı dostu hizmet anlayışımızı küresel bir iş birliği ile taçlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Juventus gibi dünyaca ünlü bir kulüp ile gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, hem markamızın hem de Türkiye'deki kripto ekosisteminin gelişimi adına önemli bir adımdır."