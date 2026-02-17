Haberler

Warner Bros. Discovery, Paramount ile en iyi ve nihai teklif için görüşecek

Warner Bros. Discovery, Netflix ile birleşme anlaşması çerçevesinde Paramount Skydance ile görüşmelere başlayacak. Netflix'in birleşme oylaması 20 Mart'ta yapılacak.

Warner Bros. Discovery, Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, Netflix ile planlanan birleşmeye ilişkin oylamanın 20 Mart'ta hissedarlarla düzenlenecek toplantıda yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için Warner Bros. Discovery'ye geçici izin verdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede şirketin 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount ile görüşmeler yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu görüşmenin Warner Bros. Discovery hissedarları için netlik sağlanmasına ve Paramount'un en iyi ve nihai teklifini sunmasına imkan tanıyacağı belirtilerek, bu süre zarfında Paramount ile çözülmemiş eksikliklerin görüşüleceği ve Paramount'un teklifindeki bazı şartların netleştirileceği kaydedildi.

Netflix'in ise teklif eşleştirme haklarını koruduğu belirtilen açıklamada, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun da Netflix ile birleşme lehine oybirliğiyle tavsiyesini sürdürdüğü ifade edildi.

Paramount, Warner Bros. Discovery için teklifini güçlendirmişti

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.?

WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount ise 8 Ocak'ta Warner Bros. Discovery'i hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini teyit etmişti.

Paramount, 10 Şubat'ta ise teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti. Bu kapsamda şirket, satın alma işlemi gecikirse Warner Bros. Discovery hissedarlara ek nakit ödeme yapmayı ve Netflix ile varılan anlaşmanın feshi halinde ödenecek 2,8 milyar dolarlık bedeli üstlenmeyi teklif etmişti.

