Volkswagen'ın Osnabrück fabrikası için İsrailli Rafael şirketiyle görüştüğü iddia edildi

Volkswagen, üretim durdurma riski taşıyan Osnabrück fabrikasını kurtarmak için Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yapıyor. Hava savunma sistemine ait bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'ın (VW), üretim durdurma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 istihdamın korunması hedefleniyor.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yönelttiği Volkswagen yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

ABD'den savaşı yıllarca sürdürecek İran kararı
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

İşte futbolcu cinayetinin kan donduran görüntüleri