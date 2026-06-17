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Volkswagen Osnabrück fabrikasında üretimi azaltacak

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Osnabrück fabrikasında T-Roc Cabriolet modeline talebin düşmesi nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı. Yaz tatili uzatılırken, fabrikanın geleceği belirsizliğini koruyor; savunma sanayisi şirketleriyle görüşmeler sürüyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Almanya'daki Osnabrück fabrikasında imalatı azaltma kararı aldı.

VW şirket sözcüsü, fabrikada yaz tatili arasının bir hafta uzatılacağını ve üretimin yapılmayacağı ek günlerin planlandığını duyurdu.

Sözcü, karara gerekçe olarak üstü açık (T- Roc Cabriolet) araçlara yönelik talepte yaşanan geleneksel mevsimsel dalgalanmaları gösterdi.

Bu tür araçların genellikle ilkbahar ve yaz aylarında sipariş edildiği, yılın ikinci yarısında ise talebin ciddi oranda düştüğü belirtildi.

Volkswagen Grubu İşyeri Konseyi de T-Roc Cabriolet modelinin üretim hacminin gelecek yılın eylül ayına kadar sürdürülmesini öngören orijinal planın geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Konsey, yönetim kurulunun Osnabrück tesisindeki çalışanlara acilen ileriye dönük somut bir gelecek perspektifi sunması gerektiğini belirtti. Söz konusu fabrikada T-Roc Cabriolet üretimi sadece gelecek yıla kadar devam edecek.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği belirsizliğini koruyor.

Savunma sanayisi şirketleriyle görüşmeler sürüyor

Volkswagen yönetimi tarafından yapılan son açıklamada, mevcut üretimin 2027'de sona ereceği tesise ilişkin "sürdürülebilir perspektiflerin" değerlendirildiği ve farklı pazar aktörleriyle temasların sürdüğü ifade edilmişti.

Şirket, uluslararası basında yer alan haberlerin ardından söz konusu fabrikanın geleceğine yönelik savunma sanayisi sektöründeki firmalarla görüşmeler yürütüldüğünü doğrulamıştı.

İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems'in tesis için potansiyel alıcılar arasında bulunduğu belirtiliyor. Ancak taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı.

Öte yandan, fabrikaya daha önce ilgi gösteren Alman silah üreticisi Rheinmetall'in süreçten çekildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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