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Cari açık rakamları açıklandı! 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar dolar oldu

Ekonomi Haberleri

Cari açık rakamları açıklandı! 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar dolar oldu

Merkez Bankası tarafından ağustos ayı ödemeler dengesi verileri açıkladı. Buna göre, cari işlemler ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 8 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 arttı. Bu artışla beraber bu dönemde 39 milyar 717 milyon dolara ulaştı. Buna bağlı olarak on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara kadar çıktı. Cari işlemler açığı temmuzda ise bir önceki yılın aynı ayına göre 3,7 milyar dolar artarak 4,01 milyar dolara kadar yükselmişti.

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Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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