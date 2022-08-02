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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.917 puanda dengelendi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.917 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.915,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 2.917,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 artışla 2.924,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da risk algısını artırdığını söyledi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.950 seviyesinin direnç, 2.860 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi

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