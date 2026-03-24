VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 1,14 düşüşle 15.299,00 puandan başladı. Normal seansı artışla kapatmasına rağmen akşam seansında kazançlarının bir kısmını kaybetti.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,12 artışla 15.475,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.395,00 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.200 ve 15.100 puanın destek, 15.400 ve 15.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
