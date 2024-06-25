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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Kontratı Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.838,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.838,50 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 11.838,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 11.830,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 11.836,25 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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