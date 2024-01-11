View Yapı, 2024 vizyonunu açıkladı: Gayrimenkul yatırım fonlarıyla piyasayı demokratikleştirecek

View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, 2024 vizyonlarının, gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla piyasayı demokratikleştirmek ve böylece yatırım eşitliğini sağlamak üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bu strateji, sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunurken, herkesin gayrimenkul yatırımı yapabilmesine olanak tanıyor. Bunların da yaygınlaşmasıyla 2024'ün ikinci yarısına doğru sektörde bir hareketlilik bekliyoruz." dedi.

Şirketin projelerine dair detayların ve sektöre ilişkin gelişmelerin paylaşıldığı etkinlik İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bozdoğan, 2023'ün sektör açısından zorlu geçtiğini belirterek, enflasyonla maliyetlerin yükselmesi ve talepteki daralmayla zorlu bir yıl geçirildiğini anlattı.

Bozdoğan, "2024'te beklentilerimiz daha farklı. Şu anda Ankara'da proje geliştiriyoruz. Ankara'nın bir dönüşüm bölgesi olan İskitler'de Metafor Ankara projemizi teslim aşamasına zor şartlara rağmen getirmiş olduk. Bu yıl proje geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Alım gücündeki düşüşün finansman araçlarını cazip kılmadığını aktaran Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Talebin fiyat artışlarından dolayı azalması proje geliştirilmesine, arzın artırılmasına da engel oluyor. Arzda yaşanan bir problem, sektörümüzde fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyor. 2024'ün ikinci yarısında iç piyasada bir hareketlilik oluşacağına inanıyoruz. Sermaye piyasası araçlarını önemsiyoruz. Bir karma yaşam projesi Metafor Ankara projemiz, ofis, rezidans ve alışveriş merkezini bir arada bulunduruyor. Alışveriş merkezimizde proje tamamlandıktan sonra yatırımcı olarak kalmaya devam edeceğiz.

Alışveriş merkezimizi de gayrimenkul yatırım fonuna dönüştürdük. Gayrimenkul yatırım fonları önümüzdeki süreçte daha fazla gündemde olacak. 2024'te gayrimenkul yatırım fonları kullanarak sektördeki yenilikleri hızlandırmayı planlıyoruz. Bu, gayrimenkul yatırımlarını daha adil ve erişilebilir hale getirecek, böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesinin sektöre katılımını sağlayacak. Bu fonları küçük tasarruflarla büyük kazançların elde edilebileceği bir yatırım aracı olarak görüyoruz. View Yapı'nın 2024 vizyonu, gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla piyasayı demokratikleştirmek ve böylece yatırım eşitliğini sağlamak üzerine kurulu. Bu strateji, sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunurken, herkesin gayrimenkul yatırımı yapabilmesine olanak tanıyor. Bunların da yaygınlaşmasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısına doğru sektörde bir hareketlilik bekliyoruz."

"Büyüme odaklı bir strateji izliyoruz"

Bozdoğan, 2023 içerisinde zaman zaman gerileme de gözlemlediklerine ancak ortalama yüzde 5 seviyelerinde büyümenin de görüldüğü aylar olduğuna dikkati çekti.

Özellikle talep noktasındaki rakamların çarpıcı olduğunu, istatistiklerde geçen aylarda son 8 yılın en düşük rakamlarının görüldüğünü belirten Bozdoğan, "Talebin fiyat artışları sebebiyle gerilemesi, konut arzının artışına da etki ediyor. Yatırımcı ihtiyaç halinde olmuş olsa bile mevcut tasarruflarıyla ulaşabileceği yeni bir gayrimenkul edinimi mümkün olmadığı zaman bu arzı da etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Uzun ve orta vadeli hedeflerinin büyüme odaklı olduğunu vurgulayan Bozdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önemsediğimiz bir diğer konu globalde de sektörün büyüme odaklı devam etmesi ve sadece iç piyasa değil, dış piyasa olarak da değerlendirdiğimiz zaman bu değerin içerisinde yer almamız gerektiğine inanıyoruz. Uzun ve orta vadeli hedeflerimizle biz de büyüme odaklı bir strateji izliyoruz. Metafor Ankara projesi 3 yıldır devam eden bir projemiz. Şu anda belli alanlarında teslim aşamasına geldik, yıl içinde tamamı teslim edilecek. Ardından hem alışveriş merkezimiz hem de ofis ve rezidanslarımızda hayat başlamış olacak. Bunlarla alakalı kiralama süreçleri devam ediyor. Piyasanın gerilediği dönemlerde satışlarımızı ciddi oranda artırdık. Doğru zamanda doğru kampanyalarla talebi artıracak çalışmalar gerçekleştirmemiz bize başarı getirdi."