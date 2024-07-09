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Vezirköprü'de Yerli Karpuz Tezgahlarda Yerini Aldı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat edilen yerli karpuzlar pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, yerli üreticileri ziyaret ederek desteklerini gösterdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yerli karpuz tezgahlarda yerini aldı.

Vezirköprü'de hasat edilen yerli karpuz, pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Karpuz üreticisi kendi ürettiği karpuzu satışa sundu. Pazar tezgahlarını ziyaret eden Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, "Bugün ilçemiz sebze ve meyve pazarındayız. Karacaören Mahallemiz çiftçilerimizden Tuncay Öztürk ve Ensar Öztürk kendi ürettikleri yerli karpuzları bu hafta pazara indirdiler, biz de ziyaretlerinde bulunduk. Rabb'imden bol bereketli kazançlar diliyorum. Yaz aylarında sofralarımızdan karpuz eksik olmasın, gazlı içeceklerin yerini karpuz alsın. Hem sosyal mesajımızı vermiş hem de yerli üreticimizi desteklemiş oluruz" dedi.

Karpuz Üreticisi Tuncay Öztürk, "Bizlere her konuda yardımcı olan Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'nın tezgahlarımızı ziyaret ederek bilgi almasından mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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