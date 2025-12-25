Hakkari'de veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan veteriner hekimler, karlı yolları aşarak ulaştığı köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanları aşılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, hayvandan insana bulaşan hastalıkların önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen aşıları aksatmayan veteriner ekipler, hayvancılığın yoğun yapıldığı köylerdeki işletme ve ahırları tek tek dolaşarak hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, küpeleme işlemlerini yapıyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplı yollarda zaman zaman kilometrelerce yürümek zorunda kalan veteriner hekimler, çalışmalarıyla binlerce hayvanı aşıladı.

Verimli hayvancılığın yapılabilmesi için soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren veterinerler, besicileri de hayvan sağlığı ve hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiriyor.

Son olarak İran sınırında bulunan Değerli köyünün Köycük mezrasına gelen veteriner hekimler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları sağlık taramasından geçirdi.

"Şap ve brusella aşılarını yapıyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, AA muhabirine, kış şartlarına rağmen sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

En ücra köylere kadar gittiklerini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz köy İran sınırına sıfır noktada yer alıyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında. Veteriner hekimlerimiz kışa ve soğuğa aldırmadan görevlerini sürdürüyor. Mezralar dahil olmak üzere 83 bölgede küpeleme ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasına beş gün kaldı. Merkez mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçede her yıl 150 bin kuzu ve oğlak aşılandıktan sonra küpeleniyor. Şap ve brusella aşılarını yapıyoruz."

Kısa sürede ilçedeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılarını tamamlayacaklarını dile getiren İnan, "Devletin sağladığı imkanları en ücra noktalara kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Üreticilerimizin mağdur olmaması için zor şartlara rağmen görevimizin başındayız. Bu çalışmalarda büyük emek veren şoförlerimize, veteriner hekimlerimize ve tüm kurum personelimize teşekkür ediyorum." dedi.