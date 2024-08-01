Vestel FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girdi

Vestel, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girdi.

Vestel, elektronik ve beyaz eşya şirketleriyle, küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girmeye hak kazandı.

Londra Borsası bünyesinde bulunan küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Endeks Serisi, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamaları sergileyen şirketlerin performansını ölçmek için tasarlandı. FTSE Russell değerlendirmeleri Kurumsal Yönetişim, Sağlık, Güvenlik ve İklim Değişikliği gibi alanlardaki performansa dayanıyor. FTSE4Good Endeks Serisi'ne dahil olan işletmeler çevresel, sosyal ve yönetişim gibi çeşitli kriterleri karşılıyor. - İSTANBUL