Haberler

Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 50 milyon TL ve üzerinde kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede, kamuoyunun tanıdığı kişi ve şirketlerin yanı sıra, Can Holding, Doğa Koleji, Uzan Ailesi ve Çiftlik Bank gibi büyük şirketler ve kişiler de yer aldı.

  • Gelir İdaresi Başkanlığı, 50 milyon TL'nin üzerinde kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.
  • Listede Can Holding bünyesindeki TURKTAB Tütün Mamulleri A.Ş.'nin yaklaşık 4 milyar TL, TURKTAB Toptan Tütün şirketinin 1 milyar 344 milyon TL vergi borcu bulunuyor.
  • Cem Uzan'ın vergi borcunun 1 milyar TL'yi aştığı, Çiftlik Bank davasıyla tanınan Mehmet Aydın'a ait şirketlerin de 750 milyon TL ve 626 milyon TL vergi borçları olduğu belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 50 milyon TL'nin üzerinde kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunan mükelleflere ilişkin yayımladığı listelerde, kamuoyunun yakından tanıdığı kişi ve şirketler yer aldı.

GİB LİSTELERİ İLLER BAZINDA AÇIKLADI

Resmi Gazete'de eylül ayında yayımlanan tebliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükellefleri il defterdarlıkları aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya başladı. Bu kapsamda yayımlanan listelerde, Türkiye genelinde 50 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunan şirket ve kişiler yer aldı.

50 MİLYON TL'Yİ AŞAN BORÇLAR

2025 yılının sonuna yaklaşılırken hazırlanan "Vergi Yüzsüzleri" listelerinde, kesinleşmiş ve süresi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan mükellefler paylaşıldı. Listelerde, kamuoyunda bilinen kişi ve kuruluşların da bulunması dikkat çekti.

CAN HOLDİNG ZİRVEDE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan şirketler arasında ilk sırada Can Holding yer aldı. İstanbul Defterdarlığı verilerine göre, Can Holding bünyesindeki TURKTAB Tütün Mamulleri A.Ş.'nin yaklaşık 4 milyar TL, TURKTAB Toptan Tütün şirketinin ise 1 milyar 344 milyon TL tutarında vergi borcu bulunuyor.

TMSF YÖNETİMİNDEKİ ŞİRKETLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlamalarla el konulan Can Holding'e bağlı diğer şirketler de listelerde yer aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetiminde bulunan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin 625,4 milyon TL vergi borcu olduğu kaydedildi.

UZAN AİLESİ DE LİSTEDE

Vergi borcu bulunanlar arasında Uzan Ailesi'ne ait kişi ve şirketler de yer aldı. Cem Uzan ve Kemal Uzan'ın yanı sıra İmar Bankası'na bağlı şubelerin de listelerde bulunduğu belirtildi. Resmi kayıtlara göre Cem Uzan'ın vergi borcunun 1 milyar TL'yi aştığı ifade edildi.

Listelerde ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden FETÖ üyeleri ve bağlantılı şirketlerin de yer aldığı görüldü. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Feza Gazetecilik ortaklarından Mehmet Akif Afşar ve Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek bu isimler arasında sayıldı.

ÇİFTLİK BANK ŞİRKETLERİ DE BORÇLU

Kamuoyunda "Tosuncuk" olarak bilinen ve Çiftlik Bank davasıyla tanınan Mehmet Aydın'a ait şirketler de vergi borçlarıyla listelere girdi. Kayyum atanan Fame Game şirketinin 750 milyon TL, Çiftlik Bilgi İşlem şirketinin ise 626 milyon TL vergi borcu bulunduğu açıklandı.

BELEDİYELER DE LİSTELERDE

Yayımlanan listelerde, İstanbul'da Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir ve Sarıyer başta olmak üzere çok sayıda belediye ve belediye iştiraki şirketin de vergi borçları nedeniyle yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

"Yasak aşk" iddiasını ortaya atan isim kalp krizi geçirmiş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

İmza atmadı, sessiz Kaldı! Tolga Karel'e sert çağrı
title