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Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 10 milyon liraya çıkarıldı

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Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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