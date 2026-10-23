Ver.di, Almanya'da özel banka çalışanlarını 2 Kasım öncesi uyarı grevine çağırdı

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Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), ücret artışı anlaşmazlığı kapsamında özel bankalarda çalışanları gelecek hafta ülke çapında ilk uyarı grevine gitmeye çağırdı.

Ver.di tarafından yapılan açıklamada, grevlerin amacının, 2 Kasım'da düzenlenecek ikinci tur müzakereler öncesinde işverenler üzerindeki baskıyı artırmak olduğu belirtildi.

Özel Bankalar İşveren Derneğinin (AGV Banken) 8 Ekim'de yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısında??????? teklif sunmadığı ve çalışanların temel taleplerini reddettiği hatırlatılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin yaklaşık 150 bin çalışanı doğrudan ilgilendirdiği aktarıldı. Sendika, bu doğrultuda pazartesi günü Hamburg'da Deutsche Bank, UniCredit ve Commerzbank şubelerini de kapsayacak şekilde tam gün "uyarı grevleri" yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, sendikanın 12 aylık sözleşme süresi için yüzde 6 ücret artışının yanı sıra stajyerler için aylık ek 300 avro talep ettiği bildirildi.

Maaş artışının yanı sıra istihdam güvencesi ve yapay zeka kullanımı konusunda bağlayıcı düzenlemeler talep edildiği belirtilen açıklamada, yeni teknolojiye yatırım yapanların, bu teknolojiyi kullanan insanlara da yatırım yapması gerektiği vurgulandı.

Ver.di başmüzakerecisi Jan Duscheck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankaların yüksek karlar açıklamasına rağmen maaşlar konusunda çekimser kaldığını savunarak "İşverenler geri adım atmalı. 2 Kasım'a kadar müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özel Bankalar İşveren Derneği ise bankaların iyi finansal sonuçlarına rağmen sektörün ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu savundu.

Dernekten yapılan açıklamada, artan şirket iflaslarının kredi operasyonlarını olumsuz etkilediği, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle bankaların baskı altında olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA