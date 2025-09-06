Haberler

Velilere Kırtasiye Uyarısı: Sağlıklı Ürün Seçimi Önemli

Velilere Kırtasiye Uyarısı: Sağlıklı Ürün Seçimi Önemli
Güncelleme:
Eğitim-Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiyeciler, velilere CE sembolü ve sağlık etiketi olmayan ürünlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlıklı ürün alımının önemine dikkat çeken kırtasiyeciler, merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Tüm yurtta 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler velilere uyarılarda bulunarak, "CE sembolü olmayan sağlık etiketi bulunmayan ürünlerden uzak durun" dedi.

Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken, kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini uygun bir şekilde fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler vatandaşların sağlıklı ürün alması gerektiğini belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi. CE işareti olmayan ürünlerin sağlıksız olduğunu belirten Kırtasiyeci Osman Durdu, "Kırtasiye sezonu başladı. Piyasa da çok merdiven altı dediğimiz ürünler satılıyor. Ucuz diye tüketiciler bu ürünleri almaması gerekiyor. Sonuçta çocuklar bunları elleriyle tuttukları için yada bedenlerine değdikleri için cilt hastalıklarına neden olabilir. Ürünleri alırken markalı ve onaylı ürünleri almalarına özen göstermelerini öneriyoruz. Bu ürünleri alırken piyasada belirli markalı ürünleri almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Ona da çok dikkat edilmiyorsa her ürünün ambalajında bu ürünlerin özelliklerini gösteren CE belgesi, Dünya standartları uygunluk belgeleri, sağlık belgeleri yazar bunlara dikkat etmelerini önerebiliriz. Çoğu markada da bunların hepsi var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ürünlerde bunları göremeyebiliriz. Ürünleri alırken ambalajların arkalarında CE belgelerini kontrol ederek içeriklerine bakarak kontrol edebilirler" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
