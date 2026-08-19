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VDK'dan sahte belgeyle mücadelede dijital adım

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Vergi Denetim Kurulu, sahte belge kullanma incelemelerini de kapsayacak şekilde Rapor Otomasyon Sistemi'ni genişletti. Sistem, 20 binden fazla rapor hazırlanmasına destek verdi ve raporlama sürelerini kısalttı.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla "sahte belge düzenleme" incelemelerinde kullanılan Rapor Otomasyon Sistemi'nin kapsamını genişletti.

VDK'den yapılan açıklamaya göre Kurul, sahte belgeyle mücadelede dijital denetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalara yenisini ekledi.

Bu kapsamda, daha önce "sahte belge düzenleme" incelemelerinde kullanılan Rapor Otomasyon Sistemi, artık "sahte belge kullanma" incelemelerinde düzenlenecek raporları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Vergi incelemelerinde raporlama süreçlerini hızlandırmak, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek, hata riskini azaltmak ve raporlarda yeknesaklığı güçlendirmek amacıyla geliştirilen Rapor Otomasyon Sistemi, devreye alındığı tarihten bugüne 20 bini aşkın raporun hazırlanmasına destek verdi. Sahte belge düzenleme incelemelerinde raporlama süreleri 21 güne kadar indirildi.

Yeni modülle birlikte sahte belge düzenleyenlere ve kullananlara yönelik incelemelerin raporlama boyutunda otomasyon zinciri tamamlandı.

Kaynak: AA
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