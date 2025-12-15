VavaCars yeni vizyonuyla 2026'ya yüzde 35'lik büyüme hedefiyle giriyor

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yeni yılda daha hızlı ve kullanıcı dostu çözümler geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, 2026'da hem işlem hacmi hem de faaliyet sonucu olarak yüzde 35'lik bir büyüme hedeflediklerini söyledi.

VavaCars'ın 2025 yılı faaliyetleriyle 2026 beklentilerini AA muhabirine değerlendiren Gözelekli, bu yılın şirket açısından hem sektörel konumun güçlendiği hem de değişen tüketici beklentilerinin doğru analiz edildiği bir yıl olduğunu ifade etti.

Gözelekli, geliştirdikleri hizmet modelinin yeniden yapılandırıldığına işaret ederek, "2025'te makro ekonomik koşulların etkilediği ikinci el araç pazarında güven, şeffaflık ve hız prensiplerimizin önemi daha görünür hale geldi. Dijital deneyime yönelik yatırımların geri dönüşü ise yılın en belirgin kazanımları arasında yer aldı" dedi.

Tasarruf bilincinin arttığı ve hız ihtiyacının öne çıktığı bu dönemde, sezgisel ve kullanıcı dostu dijital altyapılarının tercih edilme oranının yükseldiğini anlatan Gözelekli, "Genel olarak 2025, marka sağlığının daha da güçlendiği, stratejik önceliklerin daha net belirlendiği ve operasyonel mükemmeliyet ile kullanıcı deneyimi odağının daha da pekiştiği bir yıl olarak öne çıktı." diye konuştu.

Gözelekli, 2025'in, ikinci el araç sektöründe makroekonomik koşulların tüketici davranışlarını belirgin biçimde etkilediği bir yıl olduğunu dile getirerek, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle araç satın alımının, yalnızca bir mobilite çözümü olmaktan çıkarak daha stratejik bir yatırım kararına dönüştüğüne dikkati çekti.

"Hizmet modelimizi yeniden yapılandırarak ihtiyaçlara hızlı adapte olduk"

Gözelekli, segment bazındaki görünümde ise önemli ayrışmalar gözlendiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep hızla artarak tüketicilerin yeni teknolojilere adaptasyonunun güçlendiğini gösterdi ve sektörün yenilikçilik odaklı dönüşümünü hızlandırdı. Sedan ve SUV talebinin istikrarlı devam etmesi ise belirsizlik dönemlerinde tüketicilerin daha bilinen, düşük riskli araçlara yönelme eğilimini yansıttı. Bununla birlikte dijitalleşme, 2025'in en belirgin trendlerinden biriydi.

Şeffaf fiyatlama, hızlı ön değerleme, geniş kapsamlı araç kondisyon bilgisi girişi, kolay işlem adımları ve güvenilir süreç yönetimi artık tüketicilerin standart beklentileri arasına girdi. Bu dönüşüm doğrultusunda biz de hizmet modelimizi yeniden yapılandırarak ihtiyaçlara hızlı adapte olduk. Dijital teklif süreçlerini hızlandıran iyileştirmeleri devreye aldık. Kullanıcıların araç bilgilerini girmesiyle daha öngörülebilir ve hızlı değerleme almasını sağlayan altyapı güncellemeleri gerçekleştirdik."

Yapay zeka destekli fiyatlama modelleriyle dalgalı piyasa koşullarında daha tutarlı, şeffaf ve adil bir fiyatlandırma yaklaşımı geliştirdiklerini aktaran Gözelekli, iletişim tonlarını kullanıcılarına daha da yakınlaştırarak şeffaflık ve beklentilerle uyumlu deneyim tasarımları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gözelekli, ayrıca likidite hızı yüksek modellere yönelimi dikkate alarak araç portföy dengesini yeniden kurguladıklarını ve randevu akışlarıyla merkez operasyonlarında yapılan süreç iyileştirmeleriyle hem hız hem güvenlik odağını güçlendirdiklerini vurguladı.

Tüm bu yenilikler sayesinde 2025 boyunca hem dijital hem de fiziksel temas noktalarında daha bütüncül, hızlı ve kullanıcı merkezli bir yapı oluşturduklarını belirten Gözelekli, bunun da sektördeki rekabet avantajlarını belirgin şekilde güçlendirdiğini dile getirdi.

"Güvenilir, hızlı ve likiditesi yüksek platformlara olan talebin artması bekleniyor"

Gözelekli, 2026'ya ilişkin beklentilerinin, ikinci el araç pazarının ekonomik koşullarla uyumlu şekilde istikrarlı bir büyüme göstermesi yönünde olduğunu ifade ederek, "Tüketicilerin temkinli yaklaşımının devam etmesi, buna karşılık güvenilir, hızlı ve likiditesi yüksek platformlara olan talebin artması bekleniyor. Yeni nesil kullanıcıların dijital alışkanlıkları ve kolay işlem ihtiyacı ise sektörün dönüşüm hızını belirleyen temel faktörlerden biri olmayı sürdürecek." dedi.

Bu çerçevede 2026 yılı hedeflerini üç ana noktada topladıklarına dikkati çeken Gözelekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital mükemmellik ve teknoloji yatırımlarını derinleştirerek kullanıcı deneyimini sadeleştiren, uçtan uca dijital süreçleri hayata geçirmeyi, yapay zeka destekli değerlendirme modellerini ve kişiselleştirilmiş teklif altyapılarını güçlendirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında marka bilinirliğinin momentumunu devam ettirmek için iletişim yatırımlarını artırarak yaratıcı kampanyalar, deneyim odaklı içerikler ve özellikle kadın kullanıcılarla daha güçlü bir bağ kuran stratejiler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Son olarak, ekonomik koşulların tüketiciler üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak daha geniş fiyat aralıklarını kapsayan ihtiyaç odaklı bir portföy oluşturmayı ve satış sonrası hizmetlerle kullanıcıya uzun vadeli değer sunmayı amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda, 2026'da hem işlem hacmi hem de faaliyet sonucu olarak yüzde 35'lik bir büyüme hedefliyoruz."

Gözelekli, Türkiye'de ikinci el araç sektörünün artık yalnızca fiyat, marka veya segment gibi klasik göstergelerle değil, ekonomik gelişmelerden piyasa istikrarı beklentisine kadar uzanan geniş bir etki alanıyla şekillendiğini kaydetti.

Tüketicilerin daha temkinli, analitik ve uzun vadeli karar alma eğiliminin, sektör genelinde hizmet modellerinin yeniden kurgulanmasını zorunlu kıldığını dile getiren Gözelekli, "VavaCars olarak bu dönüşümün merkezine güven, şeffaflık ve hız ilkelerini yerleştiriyoruz. Amacımız, yalnızca araç alım-satımı yapmak değil, kullanıcıların finansal kararlarında kendilerini güvende hissedebilecekleri sağlam bir zemin oluşturmak. 2026'da da aynı kararlılıkla daha yenilikçi, hızlı ve daha kullanıcı dostu çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.