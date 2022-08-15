Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti Erzurum'da tarım kredi kooperatif marketlerinde yapılan indirimler sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti ERZURUM - Erzurum'da tarım kredi kooperatif marketlerinde yapılan indirimler sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. Marketlerdeki indirimlerden faydalanan vatandaşlar alışveriş arabalarını ağzına kadar doldurdu. Tarım Kredi Kooperatifi kendi bünyesindeki marketlerde bulunan ürünlerde indirime gitti. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın ederken, indirimlerden memnun kaldıklarını da belirten vatandaşlar alışveriş arabalarını ağzına kadar doldurdu. Ekonomi İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Erzurum Ekonomi Haberler

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