Vanlı Kombi Ustalarından Erken Bakım Çağrısı
Havaların soğumasıyla birlikte kombi bakım ustalarının iş yoğunluğu artarken, Vanlı ustalar vatandaşlara kombi bakımlarını erkenden yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Enerji tasarrufu ve olası arızaların önlenmesi açısından bakımın zamanında yapılmasının önemi vurgulandı.

Eylülün son günlerinde Vanlılar, kışa hazırlık kapsamında kombi bakımına yöneldi. Ustalar, erken bakımın enerji tasarrufu sağladığını ve muhtemel arızaların önüne geçtiğine dikkat çekiliyor. Kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, vatandaşların kombi bakımlarını genellikle havalar soğuduğunda yaptırmak istediklerini belirterek, bu durumun yoğunluğa ve randevu aksamalarına yol açtığını söyledi. Kombi bakımı için havaların soğumasını beklemeden zamanında yapılmasını tavsiye eden Ebinç, "Kombi bakımının belli bir zamanı yok, yılın herhangi bir mevsiminde yapılabiliyor. Hatta havalar soğumadan önce yapılması hem bizim açımızdan daha rahat hem de daha temiz ve düzenli oluyor. Soğuklar başlayınca yoğunluk oluşuyor ve ister istemez gecikmeler yaşanabiliyor" dedi.

"Tuz ruhu gibi aşındırıcı kimyasallar petekleri çürütüyor"

Van'ın suyunun kireçli ve sert olmasının kombiler açısından risk taşıdığını ifade eden Ebinç, "Petek temizliğinin ise makineli olarak iki yılda bir yapılması yeterlidir. Burada en çok sorulan sorulardan biri ilaç kullanımı. Biz aşındırıcı kimyasalların kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tuz ruhu gibi aşındırıcı kimyasallar petekleri çürütüyor. Sadece koruyucu kimyasallar kullanılabilir. Çünkü bölgemizde kışlar uzun ve cihazlar sürekli çalışıyor, yanlış uygulamalar cihazlara uzun vadede zarar veriyor" diye konuştu.

"Düzenli bakım hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de cihazların ömrünü uzatıyor"

Bir arıza durumunda tüketicilerin ciddi maliyetlerle karşılaşabildiğini belirten Ebinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız genellikle tasarruf için bazı odaları kapatıyor. Ancak biz bunu da önermiyoruz. Odaların kapatılması ısı dengesini bozuyor. Aynı şekilde gündüz ısıyı düşürüp gece artırmak da yanlış bir yöntemdir. Kombinin sabit, stabil bir derecede çalıştırılması hem daha sağlıklı hem de daha verimli olacaktır." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
