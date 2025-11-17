Van Ferit Melen Havalimanı Yeniden Uçuşlara Açıldı

Pist modernizasyonu planlanandan erken tamamlanan Van Ferit Melen Havalimanı, yaklaşık üç aylık aranın ardından bugün itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir süredir devam eden pist modernizasyon ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. 1 Mayıs 2024 tarihinde sınırlı tarifeyle sürdürülen Van uçuşları, 5 Eylül'den itibaren tamamen iptal edilmişti. Kapalı süreçte yolcuların mağduriyet yaşamaması için Yüksekova, Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandı. Pist modernizasyon çalışmalarının 5 Aralık'ta tamamlanması öngörülüyordu ancak ekiplerin geceli gündüzlü sürdürdüğü çalışma takvimi sayesinde süreç planlanandan önce, 14 Kasım'da tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte bugün, 17 Kasım itibariyle ilk uçaklar yeniden piste iniş yaptı. Havalimanının açılmasıyla birlikte Van'da hava ulaşımı normal seyrine döndü.

"Pistlerimiz güzel olmuş, ikinci pistimiz de hazır"

Konuya ilişkin konuşan yüklenici firma yetkilisi Zahir Kandaşoğlu, yürütülen modernizasyon kapsamında pist güçlendirme, yenileme ve gelişmiş ışıklandırma sistemleri kurularak havalimanının daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Kandaşoğlu, "Bugüne de şükürler olsun. Gerçekte biliyorsunuz, havaalanımız yaklaşık 70 gün kapalıydı. Kış gelmeden, memleketimizin ağır kış şartları başlamadan çok şükür işimizi namuslu bir şekilde bitirdik. Pistlerimiz güzel olmuş, ikinci pistimiz de hazır. Bugün geldik, gerçekten çok rahat bir şekilde iniş yaptık. Bu çalışmanın içinde halkımız için ne kadar iyi niyetimiz varsa hepsini ortaya koyduk. Kış ayları bölgemizde zor geçiyor, şartlar ağır oluyor. Van'dan Ağrı'ya, Muş'a, Yüksekova'ya gitmek oldukça sıkıntılıydı. Biz tüm samimiyetimizi ve iyi niyetimizi Van halkı, bölgemiz ve turizm sektörü için kullandık" dedi.

"İhalenin asıl bitiş tarihi 15 Haziran 2026'dır"

Gece gündüz demeden çalıştıklarını, bazı günler üç vardiya şeklinde bu çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kandaşoğlu, "Enerji ekibimiz, çalışan arkadaşlarımız son günlerde sabaha kadar, 24 saat kesintisiz çalıştı. Bu ihalenin asıl bitiş tarihi 15 Haziran 2026'dır. İnanmayan varsa Devlet Hava Meydanları'ndan sorabilirler. Bizim işin resmi bitiş süresi o tarihtir. İsteseydik işi o tarihe kadar uzatırdık ve yılbaşından sonra en az 20-30 milyon lira da fiyat farkı alırdık. Ama biz buna rağmen, 'Ne olursa olsun bütün gayretimiz halkımız için olsun' dedik. Bu insanlar için çalıştık. Bugün gelen herkes dua ediyor, mutlu bir şekilde evine, çocuğuna, ailesine kavuştuğunu söylüyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Pist çalışmaları nedeniyle uçuşlarını ertelemek zorunda kaldıklarını ya da çevre illerdeki havalimanlarına otobüsle gidip oradan batı illerine uçuş yapabildiklerini belirten yolcular ise çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilk uçaklarla kente dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. - VAN