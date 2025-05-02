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Van'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 17 Zam Yapıldı

Van'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 17 Zam Yapıldı
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Van'da ulaşım tarifelerine, artan maliyetler nedeniyle %17 oranında zam yapıldığı açıklandı. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, zam oranının yetersiz olduğunu ancak esnaf için bir nebze olsun rahatlatıcı olacağını ifade etti.

Van'da ulaşım ücretlerine yüzde 17 oranında zam yapıldı.

Van'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla, minibüs ve halk otobüslerinde uygulanan tarifelere yüzde 17 oranında zam yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, artan maliyetlerin şoförleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Şehir içi ulaşımda çalışan esnafımızın birçoğu artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanıyordu. Akaryakıt fiyatları, yedek parça, bakım, sigorta ve diğer işletme giderleri her geçen gün yükseliyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana Van'da ulaşıma zam yapılmamıştı. Bu süre zarfında tüm giderlerimiz en az iki katına çıktı. Zam talebini Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) geçtiğimiz günlerde sunduk ve yüzde 50'lik bir artış talep ettik. UKOME yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 17'lik bir zamma onay verdi. Esnafımız açısından bu oranın yetersiz olduğunu söylemeliyim ama mevcut şartlarda en azından biraz nefes almalarını sağlayacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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