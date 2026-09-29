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Van'da soğukla aktarlara talep arttı, aktar bitkisel çaylarda tansiyon uyarısı yaptı

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Van'da soğukla aktarlara talep arttı, aktar bitkisel çaylarda tansiyon uyarısı yaptı
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Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar kış çayı ve pekmez için aktarlara yöneldi. Aktar Abdulgani Kaya, talebin arttığını belirterek tarçın, zencefil, karabiber ve karanfilin fazla tüketilmemesi, adaçayının demlenmesi ve tansiyon konusunda uyardı.

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında soğuk algınlığına karşı önlem almak amacıyla aktarlara yöneldi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Van'da kış hazırlıkları başladı. Mevsim geçişiyle birlikte bitkisel ürünlere yönelen vatandaşlar, aktarlarda satılan kış çayları ve pekmez çeşitlerini tercih ediyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayının yanı sıra çeşitli bitkilerin karışımından hazırlanan ürünler de ilgi görüyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkisel ürünlere ilgi artarken, aktarlar bitkisel karışımların bilinçli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

İHA muhabirine konuşan aktar Abdulgani Kaya, mevsim geçişiyle birlikte vatandaşların bitkisel ürünlere talebinin arttığını belirtti. Vatandaşların özellikle adaçayı, ıhlamur, rezene, tarçın, havlıcan, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, "Andız pekmezli ve zencefilli karışımlarımız var. Vatandaşlar bunları da tercih ediyor. Özellikle öksürük şikayeti olanlar bu ürünleri soruyor. Vatandaşlar en çok andız pekmezi, zencefilli karışım pekmezleri, dut pekmezi ve keçiboynuzu pekmezini tercih ediyor" dedi.

Bitkisel ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kaya, bazı karışımların fazla tüketilmesinin sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Tarçın, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarının fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Özellikle tansiyon ve kan şekeri üzerinde etkileri olabileceği için dikkatli kullanılmaları gerekiyor" diye konuştu.

"Adaçayı kaynatılmadan demlenmeli"

Bitkisel çayların hazırlanma şeklinin de önemli olduğunu dile getiren Kaya, adaçayının kaynatılmak yerine demlenerek hazırlanması gerektiğini söyledi. Kaya, bitkisel ürünlerin bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, özellikle kronik hastalığı bulunanların ve düzenli ilaç kullananların bu ürünleri tüketmeden önce sağlık uzmanlarına danışmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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