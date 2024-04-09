Van'da Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunluk Yarattı

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanırken kent en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Van'da Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakma geleneği, bu bayramda da devam etti. Ramazan ayının son gününde Vanlı vatandaşlar çarşı pazarlara akın etti. Kentin birçok cadde ve sokakları bayram alışverişlerinde renkli görüntülere sahne olurken, oluşan yoğunluk esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürdü.

"Yoğun bir insan trafiği var"

Oluşan yoğunluktan memnuniyetini dile getiren Akif Ölmez isimli esnaf, Van'da böylesi bir hareketliliğini daha önce görmediğini belirtti. İşlerinde ciddi bir yoğunluğun olduğunu ifade eden Ölmez, "Bu tür özel ve dini bayramlar esnafımıza can suyu oluyor. Dini bayramlarda her zaman bir bereket vardır. Herkesin elinde bir poşet var, herkes evine ekmek götürüyor. Bu bayram diğer bayramlara göre daha bir yoğunluk var. Öyle ki kaldırımda yürümekte zorlanıyorsunuz" dedi. - VAN