Üye Girişi
Haberler

Van'da İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda 80 firmadan 160 marka yer alıyor ve yapı sektörüyle ilgili bir zirve düzenlenecek.

Van'da 12'ncisi düzenlenen İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve Ortadoğu'da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen fuara 80 firmadan yaklaşık 160 marka katıldı. Burada fuar ile ilgili bilgi veren İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, bu yıl 12'ncisi yapılan fuarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek yapı, malzeme ve inşaat üzerine organize edilen fuarı olduğunu ifade etti. Fuarda 80 firmadan 120'nin üzerinde markanın yer aldığını belirten Çelik, "Bu markalar Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen firmalar. Van'dan çok sayıda katılımcı firmamız var. Yine fuarımızda Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılım gösteren firmalarımız var" dedi.

4 gün sürecek olan fuarda, cuma ve cumartesi günü yapı ve inşaat sektörü ile ilgili bir zirvenin gerçekleştirileceğinin altını çizen Çelik, "Sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığımız zirve organizasyonumuzda, yapı ve inşaat sektörü ile ilgili çeşitli paneller, söyleşiler ve kongreler olacak. Hem iş insanlarını hem akademisyenleri hem sektör profesyonellerini bir araya getireceğimiz büyük bir organizasyona başladık. İnşallah pazar gününe kadar devam edeceğiz. Ben bu duygularla fuarın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fuara katılım sağlayan firma yetkilileri ise ilk gün olması hasebiyle katılımın az olduğunu ancak yarından sonra yoğun bir katılım beklediklerini söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Van Emlak Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle! 19 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Nisan Cuma burç yorumları nedir? Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 24. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 18 Nisan İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 18 Nisan ATV Aldatmak 65. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Nisan günün maçları nereden izlenir? SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title