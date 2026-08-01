Vali Işın, Kayı Köyü Göleti’nde incelemelerde bulundu
Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesi programı kapsamında Kayı Köyü Göleti’nde incelemelerde bulundu.
Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesi programı kapsamında Kayı Köyü Göleti'nde incelemelerde bulundu.
Gölette yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Işın, su kaynaklarının verimli kullanılmasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Vali Işın, tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik projelerin bölge üreticilerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı