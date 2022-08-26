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İsmail Demir: SİPER, adım adım yükseliyor

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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıl dönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı. Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Ekonomi

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