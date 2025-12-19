Haberler

Doktor önerisi olmadan serum taktırılmamalı

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yener Gün, damardan serum tedavisinin sadece belirli durumlarda uygulanması gerektiğini ve doktor önerisi olmadan bu tedavinin tehlikeli olabileceğini vurguladı. Soğuk algınlığı ile başvuran hastaların çoğu için ağızdan ilaç tedavisinin yeterli olduğunu belirtti.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yener Gün, damardan serum tedavisinin ancak belirli klinik durumlarda uygulanması gerektiğini belirterek, doktor önerisi olmadan yapılan uygulamaların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış aylarının gelmesiyle soğuk algınlığı şikayetleri artarken, hastaların serum taktırma talebi de yeniden gündeme geldi. Ateş, boğaz ağrısı ve yaygın vücut ağrıları yaşayan birçok hasta, iyileşmenin yolunu serum tedavisinde arayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Yener Gün, soğuk algınlığı nedeniyle başvuran hastaların büyük bölümünde ağızdan ilaç tedavisinin yeterli olduğunu aktardı.

Yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı ve 39 derecenin üzerinde seyreden ateş gibi belirgin semptomlar varsa, bazı hastalarda damardan tedaviye başvurabildiklerini anlatan Gün, ancak bunun her hasta için geçerli olmadığına işaret etti.

Gün, serum tedavisinin mutlaka hastane ortamında yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Özellikle evde veya sağlık kabinlerinde yapılan uygulamalara karşı uyarılarda bulunan Gün, "Damardan verilen ilaçlar ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye yol açabilir. Bu durum saniyeler içinde hayatı tehdit eden bir tabloya dönüşebilir. Gerekli ekipman ve uzman müdahalesi yoksa sonuçları çok ağır olabilir." ifadelerini kullandı.

Serum içine eklenen bazı ilaçların ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini aktaran Gün, halk arasında sıkça kullanılan "sarı serum" kavramının bilimsel bir karşılığı olmadığını belirterek, "Serum aslında steril bir sıvıdır. İçine konulan ilaçlara göre rengi değişir. Bu nedenle sarı, kırmızı ya da farklı renkte olabilir. Önemli olan rengi değil, içeriğidir. Doktorun uygun görmediği hiçbir ilacın damardan verilmesi doğru değildir. Hastalarımızdan beklentimiz, serum tedavisini talep etmemeleri, gerekliyse zaten hekim tarafından planlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
