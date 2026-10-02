Uydu seyrüsefer sistemleri için SHGM uçuş kontrol yönetmeliği yürürlüğe girdi

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Uydu ve yer tabanlı radyo seyrüsefer ve gözetim sistemleri ile görsel yaklaşma yardımcılarının uçuş kontrol işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Uydu ve Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri ve Gözetim Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme söz konusu sistemler ve görsel yaklaşma yardımcılarının uçuş kontrolünü yapmak üzere yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile uçuş kontrol faaliyetlerinde görev alan personeli kapsıyor.

Buna göre, Türkiye hava sahasındaki sivil havacılığa hizmet veren uydu ve yer tabanlı radyo seyrüsefer ve gözetim sistemleri ile görsel yaklaşma yardımcılarının uçuş kontrolleri, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak.

Uçuş kontrol uygulamaları

Uçuş kontrol uygulamaları, istasyon yer seçimi uçuş kontrolü, ilk hizmete verme uçuş kontrolü, periyodik uçuş kontrolü ve özel uçuş kontrolü olmak üzere 4 tipte yapılacak.???????

Uçuş kontrol ekibi kendi alanlarında uzman, uçuş kontrol prosedürleri ve gereklilikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi, uçuş kontrol eğitimi almış iki pilot ile asgari bir uçuş kontrol uzmanından oluşacak.

Yer ve uydu tabanlı radyo seyrüsefer sistemleri ile gözetim sistemleri ve görsel yaklaşma yardımcıları için yapılan tüm uçuş kontrolleri sonrasında hazırlanacak uçuş kontrol raporu, kontrol faaliyetinde görev alan pilot veya pilotlar ile yetkili teknik personel tarafından düzenlenecek ve imzalanacak.

Uçuş kontrol periyotlarının belirlenmesi, kayıt altına alınması ve değiştirilmesine ilişkin hususlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek.

CNS hizmet sağlayıcı kuruluş NOTAM yayımlanmasından sorumlu olacak

Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim (CNS) hizmet sağlayıcı kuruluş, uçuş kontrolünden önce gerekli görülen durumlarda uydu ve yer tabanlı radyo seyrüsefer sistemlerinin, gözetim sistemlerinin ve görsel yaklaşma yardımcılarının hizmetten çekilmesinden, NOTAM yayımlanmasından ve NOTAM yayımlanması gereken durumlara ilişkin alt düzenleyici işlemleri hazırlamaktan sorumlu olacak???????.

NOTAM yayımlanmasına esas teşkil eden teknik değerlendirmeler, uçuş kontrol bulguları ve ilgili veriler dikkate alınarak hazırlanacak. Bu kapsamda yürütülecek usul ve esaslar, Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek.

CNS hizmet sağlayıcı kuruluş, uçuş kontrol sonucunda ortaya çıkabilecek sürekli veya uzun süreli sınırlamaların, Türkiye Havacılık Bilgi Yayını'nda (AIP) yayımlanması için gerekli girişimlerde bulunmaktan sorumlu olacak.

Genel Müdürlük, uçuş kontrol ekibi ile uçuş kontrol yer ekibinin faaliyetlerini, lisans ve eğitim süreçlerini denetleyebilecek veya denetletebilecek.

Kaynak: AA